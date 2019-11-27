▲ 碧潭咖啡飄香，新北農學市集聯合咖啡爽節30日歡樂登場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

初冬時節，氣候涼爽！新北市政府農業局輔導的碧潭農夫市集及在地青農與「咖啡爽節」團隊合作，11月30日至12月1日於碧潭風景區舉辦「新北農學市集Ｘ咖啡爽節」，現場除在地小農展售在地新鮮農特產品，還有許多咖啡師擺攤手沖咖啡，在碧潭飄起咖啡香，帶來味覺及嗅覺的雙重饗宴。

新北碧潭農夫市集由在地小農集結而成，共有15位青農進駐展售多元農產品，不僅有時令有機蔬菜、友善契作稻米，也販售香蕉、香草蛋捲、放養雞蛋、手作糕點、蜂蜜、茶葉及米麵食加工品等品項，相當豐富。

為了讓市集更多元，農業局所輔導的碧潭農夫市集營運團體「248農學市集」今年度與咖啡爽節團隊合作，聯名舉辦 「新北農學市集X咖啡爽節」，加入咖啡元素，市民朋友到碧潭看地景藝術「幾米－月亮忘記了」，可賞「月亮」品嚐咖啡，還能把在地最新鮮的農特產品。

▲ 咖啡爽節是一群咖啡師，結合在地小農、創意人、藝術家及來自各地熱愛咖啡的朋友組成。

咖啡爽節是一群咖啡師，結合在地小農、創意人、藝術家及來自各地熱愛咖啡的朋友組成，每年舉辦一次「咖啡爽節嘉年華」活動，至今已邁入第5屆，今年是新北市首次舉辦推廣咖啡文化交流盛事。

特別邀請三峽「寶環農場」咖啡農張寶環，從親自栽種咖啡樹、採收後處理、烘焙咖啡到手沖咖啡，她都能獨力完成，咖啡的「從產地到餐桌」理念就在新北市亮眼呈現。除在地咖啡農，咖啡爽節主辦亦串聯國際，邀請來自薩爾瓦多的青年創業家「Chipe-知焙咖啡」負責人Juan分享跨國咖啡經驗。

副市長吳明機表示，新北市具有400萬人口，先有通路再開農路，為拓展青農銷售通路，除在消費觀光地及農村產地推動假日小農市集外，也持續輔導推動農民直銷站、發展電商網路平台以及產業異業結盟。

歡迎市民朋友在11月30日至12月1日上午10時至下午5時，到碧潭風景區走訪農夫市集，只要在現場購買新北市小農產品金額達300元，即可到服務台換取1杯免費手沖咖啡，金額達500元，可換取1份彩田米餅，數量有限，送完為止。

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