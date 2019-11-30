掃街爆衝突！蔡英文支持者嗆民眾「用爬的」　葉元之：傲慢

▲蔡英文陪吳怡農、許淑華市場掃街，路過民眾推擠抱怨連連。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文30日上午在台北南京公寓市場，陪同黨籍立委候選人吳怡農與許淑華掃街，但現場買菜民眾多，加上大批維安人員、隨扈、媒體，市場亂成一團，甚至有蔡英文支持者嗆民眾「用爬的」。對此，國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室批評，「這就是蔡英文支持者的嘴臉」。

據《聯合報》報導，有一位買菜阿婆平常都騎機車買蔡，可能事先不知情蔡英文要來，仍騎著機車買菜，當場被蔡英文支持者嗆說「用牽的就好了，他們很多人都用牽的，為什麼你就可以用騎的？」

阿婆回說「為什麼我們就要讓你們？」、「你們每個人都可以圍在這裡喔？你在講什麼話？」一旁民眾說「路都給你了，你還不走！吵死了」阿婆則說「買30年了就都沒有交通管制」。

蔡英文支持者接著不滿怒嗆：「我看你下車用走的啦！」未料，一旁竟有人說「沒關係，她不會走路沒關係」，還有支持者說「她用爬的」。

對此，韓國瑜競選總部發言人葉元之表示，這就是蔡英文支持者的嘴臉，千錯萬錯都是別人的錯，事實上，這種案例不只發生過一次，民進黨之前強推「一例一休」修法時，黨籍立委吳秉叡甚至嗆「反對這個政策的人可以不用支持民進黨」，沒有同理心的執政黨，對人民的態度都傲慢。

針對掃街造成市場壅擠，蔡英文受訪表示，今天掃街過程中民眾確實很熱情，也讓整個菜市場有些壅擠，希望下一次有機會把它處理更好。

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