支援選舉勤務…5警遭大貨車「從後方追撞」受傷　賴清德急奔醫院探視





▲賴清德探視受傷員警。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

民進黨副總統參選人賴清德29日下午替立委候選人林俊憲輔選，結果支援特勤的警力卻遭遇大貨車追撞，導致5名員警受有輕傷，2部警車受損。對此，賴清德結束行程後立刻前往醫院探望，感謝台南市警局同仁的辛勞。

賴清德29日晚間在臉書上發文，感謝台南警察的辛勞，「在今天我回來台南輔選立法委員林俊憲時，三分局的同仁在前往喜樹支援的路上，等待紅綠燈時被後面的貨車追撞，被追撞的警車再往前撞到前面另一輛警車。致使五個員警受傷，送市立醫院治療，經醫師檢查之後，皆爲輕傷，其中一位員警已經離開醫院，其餘四位留院觀察治療。」

賴清德說，「受追撞的警車並非我的車隊，行程結束後，我和俊憲也立即前往探望，市立醫院的蔡院長和鍾副院長也已經探視過，掌握情況，員警皆會得到妥善治療，應該很快便可康復！」

網友們則紛紛送上祝福，「望警察先生早日康復。平安」、「辛苦了。警察大人辛苦了。」、「辛勞的員警早日康復」、「祝辛勞的員警趕快康復、身體健康」、「大家辛苦了！加油！祝受傷者早日康復！輔選團隊不要太過勞、適當休息是必要的！希望一切平安、順利」、「大家辛苦了，加油台灣有您們真好」。

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