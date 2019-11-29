韓國瑜拋45歲以下軍公教出國進修　徐國勇：愛情摩天輪蓋好再講

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜拋出45歲以下軍公教警消出國進修，每人補助2萬美元。對此，內政部長徐國勇29日下午出席警政署屬誤會報後受訪表示，每個政策出來，財政、人力都要考量，且現階段公務人員在出國方面已經有相好的機制，可是像韓國瑜講出來的話，民眾會打個大問號，「你的愛情摩天輪先蓋好再講！」

徐國勇表示，韓國瑜常常講不負責任的話，到底有沒有經過相關研究，公務人員對於出國各方面都有一定的規範，現在其實有很多公務人員可以出國，有一定的評選制度，舉例來說花蓮跟台東有一位記者朋友的先生是消防人員，她很高興地跟他說先生評比通過要去瑞士受訓。

徐國勇指出，高階公務員還要到洛桑管理學院學習，公務人員有一定的員額與辦公能力的編制等等，如果這些人沒有做相關考慮就說很多都可以出國，「那我們國內公務員人力怎麼處理？」這些都要有配套措施，「不是隨便就講什麼愛情摩天輪、隨便什麼挖石油，哪一樣實現？」

徐國勇還說，韓國瑜當過立委，更應該知道國家每個政策出來，財政、人力各方面都要做相關的考量，公務人員在出國這方面，已有相當好的機制，這些技術一直在加強，繼續加強沒有問題，可是像韓國瑜講出來的話，民眾心裡會打個大問號，「你的愛情摩天輪先蓋好再講！」

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