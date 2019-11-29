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若國民黨單獨過半、黨內支持　吳敦義表態願爭取立法院長寶座

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▲國民黨主席吳敦義出席艋舺龍山寺建寺280週年紀念。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳敦義。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨主席吳敦義29日接受媒體專訪時明確表態，2020大選若國民黨在國會單獨過半，又得到同志的鼓勵與支持，他願爭取立法院長。

有韓粉表示若2020大選國民黨慘敗，吳敦義應請辭黨主席以示負責，並力拱國民黨總統候選人韓國瑜繼位。對此，吳敦義接受《聯合報》網路專訪時表示，任何人對一樁大事負有權責，那當然應該看成敗做決定，這次大選最重要有三項，第一張選票是總統的選票，當然希望國民黨提名的人能當選。

吳敦義指出，第二張選票是區域立委，當然希望能夠在79席之中能夠得到過半；第三張票要投不分區立委，敗的因素總是會有了結，會有一個評定，該負責任的，就應該要負責。

對於是否願意擔任下一屆的立法院長，吳敦義則說，「如果能夠水到渠成，不勉強，而且得到同仁、同志，大家的鼓勵跟支持」，在選票上，立法院113席，國民黨能單獨過半的話，「那我願意嘗試去為國家進一步努力的目標」。

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