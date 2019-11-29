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支援賴清德特勤遭追撞5警受傷　賴親往醫院探視慰問

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▲台南市警三分局2車支援六分局特勤勤務，在濱南路與喜樹路222巷口停等準備左轉時，遭何姓男子駕駛的大貨車自後追撞，造成2警車毀損，5名員警受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局2車支援六分局特勤勤務，在濱南路與喜樹路222巷口停等準備左轉時，遭何姓男子駕駛的大貨車自後追撞，造成2警車毀損，5名員警受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

副總總參選人賴清德11月29日下午為立委林俊憲輔選，前往南區4間廟宇參拜，台南市警三分局2車8人支援六分局特勤勤務，於下午2時28分，在濱南路與喜樹路222巷口停等準備左轉時，遭何姓男子駕駛的大貨車自後追撞，造成2警車毀損，車上5名員警受傷送醫，幸無大礙。

▲台南市警三分局2車支援六分局特勤勤務，在濱南路與喜樹路222巷口停等準備左轉時，遭何姓男子駕駛的大貨車自後追撞，造成2警車毀損，5名員警受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，該名何姓駕駛人，因未注意車前狀況及未保持安全距離，自後方追撞2部警用巡邏車，造成3車輛受損，車上計有5名員警分受輕傷，駕駛人酒測值均為0mg/L，為安全起見，5位受傷員警送往台南市立醫院治療，目前均無大礙。

▲台南市警三分局2車支援六分局特勤勤務，在濱南路與喜樹路222巷口停等準備左轉時，遭何姓男子駕駛的大貨車自後追撞，造成2警車毀損，5名員警受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警三分局2車支援六分局特勤勤務，在濱南路與喜樹路222巷口停等準備左轉時，遭何姓男子駕駛的大貨車自後追撞，造成2警車毀損，5名員警受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長周幼偉獲悉此事非常重視，立即指派呂警政監、鄭督察前往醫院慰問，內政部次長陳宗彥也在第六分局長陳建民陪同下，一起前往醫院探視員警。警方呼籲用路人應有防禦駕駛觀念，遵守交通規則，以確保行車安全。目前全案肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

▲台南市警三分局2車支援六分局特勤勤務，在濱南路與喜樹路222巷口停等準備左轉時，遭何姓男子駕駛的大貨車自後追撞，造成2警車毀損，5名員警受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警三分局2車支援六分局特勤勤務，在濱南路與喜樹路222巷口停等準備左轉時，遭何姓男子駕駛的大貨車自後追撞，造成2警車毀損，5名員警受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警三分局2車支援六分局特勤勤務，在濱南路與喜樹路222巷口停等準備左轉時，遭何姓男子駕駛的大貨車自後追撞，造成2警車毀損，5名員警受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副總總參選人賴清德與立委林俊憲，獲悉有員警受傷相當重視，立即前往醫院慰問關懷受傷員警。

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