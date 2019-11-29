搶攻年輕選票！時力公布青年政策　力推18歲公民權入憲

▲時代力量2020世代正義政見記者會。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量29日公布2020世代正義政見，提出「推動憲改，18歲公民權入憲」、「守護性平教育，打造更多元友善社會」、「推廣食農教育，下一代吃得更安心」、「建立友善環境的飲食習慣，照顧健康食安」等政策主張，更呼籲各政黨重視青年聲音，希望透過實際政策討論，為年輕世代找回夢想的權利。

時代力量秘書長、不分區立委候選人吳佩芸指出，根據商業周刊最新民調顯示，時代力量在首投族獲得第二高的支持度，不僅超越國民黨，更與時力自我期許成為本土第二大黨的方向一致，時代力量作為青年政黨，會持續努力擴大年輕人的政治參與。

▲時代力量秘書長吳佩芸。（圖／時代力量提供）



針對「台灣青年民主協會」提出的2020青年政策白皮書，吳佩芸表示不僅各項理念都與時代力量相當契合，其中「居住正義」、「青年參政」、「性別共融」等時力都已在努力推動中。她提及，包括18歲公民權，雖然2016年各黨都表達支持，卻只有時代力量提出對應的修憲案。

時代力量智庫執行長李兆立則補充，時代力量在青年領域中有幾個唯一，不僅是唯一超過國民黨的第三勢力，也是唯一正面回應青年政策白皮書的政黨、更是唯一在立法院當中提出修憲相關法案的政黨。

▲時代力量立委候選人林佳瑋。（圖／時代力量提供）



立委候選人林佳瑋提到，時代力量在「少子化」、「居住正義」、「青年低薪」等與青年當前困境密切相關的問題，也做了很多努力。包括倡議公共托育持續擴大，要求兒虐相關資訊透明化，居住正義更是時代力量重中之重，因此首場政見記者會就拋出「完成實價登錄2.0」、「修法課徵囤房稅」、「監督興建社會住宅」等政策方向，希望為青年打造安居未來。

林佳瑋強調，「青年低薪」是年輕人的最大困境。根據主計處的資料顯示，30歲以下的勞工有一半薪水不到3萬，卻要支應昂貴的居住和生活所需，因此時代力量主張「訂定最低工資法」、「修改工會法」進一步保障勞工團結權、「支持警消組建工會」透過基層改革，提升警消權益。

▲時代力量不分區立委候選人白卿芬。（圖／時代力量提供）



不分區立委候選人白卿芬則說，為了維護下一代的未來，必須要吃得健康。因此時代力量支持食農教育，希望透過修法的方式，讓家長和孩子都認識自己「吃」了什麼。

公民監督國會聯盟副執行長田君陽指出，現有168個國家的投票年齡是18歲，台灣也已開放18歲投公投票，如此有高動共識的議案，卻因為各黨的政治考量而擱置。他呼籲，這次大選中的年輕人，應該實際檢視各政黨過去在國會中的表現，是否重視年輕人的需求，再慎重的思考自己的選票應該投給誰，也希望各政黨不要為了政黨利益，忽略了青年權益。

吳佩芸強調，台灣幾個主要政黨都有設置青年部和青年團，卻未必正視年輕人的聲音，呼籲各政黨應誠懇傾聽青年心聲，以實際行動解決問題，才能真正解決青年困境。

▼公民監督國會聯盟副執行長田君陽。（圖／時代力量提供）



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