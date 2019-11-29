「抵制民調」拖垮立委選情？　韓國瑜：應先擔心為何台灣假民調滿天飛

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜28日受訪時，呼籲支持者接到民調電話時「拒絕回答」，29日卻轉彎要求支持者回答「唯一支持蔡英文」，引發學者擔心會影響立委參選人選情。對此，韓國瑜29日受訪回應，他不曉得學者有什麼不同意見，「但我覺得這些學者應該擔心，為什麼台灣民主後退、媒體墮落、假民調滿天飛，而不是來看我抵制假民調。」

韓國瑜28日受訪表示，謝謝很多支持韓國瑜的朋友非常辛苦，心情像坐雲霄飛車一樣高高低低，甚至一些韓粉還被污名化，「這麼多奇奇怪怪的民調，數字差這麼大，我公開呼籲，所有支持韓國瑜的好朋友們，從今開始接到任何民調電話，拜託大家，一律拒絕回答。」

不過，韓國瑜29日說法180度大轉彎，他在臉書上說，麻煩各位好朋友從現在開始接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」，「我們一起讓民進黨高興到2020年1月10號！」「等我的通關密語」、「夜襲最後四句話」。

針對民調挺誰一夕轉彎，有學者擔心恐怕把立委參選人民調給拖下水。韓國瑜29日受訪時強調，他不曉得學者有什麼不同意見，「但我覺得這些學者應該擔心，為什麼台灣民主後退、媒體墮落、假民調滿天飛，而不是來看我抵制假民調。」

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

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