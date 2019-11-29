小黃運將生日！男熟客「包裡掏出一顆」　他期待→問號：還在摸索意義

▲運將生日，熟客貼心送上小心意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然禮物有點神祕，但滿滿的心意不減！一名小黃運將今日生日，知悉這點的男熟客便在包包裡撈啊撈，怎料最後撈出一顆「雞蛋」相送，讓運將百思不得其解。貼文一出，網友們紛紛獻上祝福，也試著幫忙解答背後意義。

一名計程車司機29日在臉書「爆廢公社」中發文，他表示今日是他的生日，一名男熟客事先就知道這點，暖心表示「阿弟仔~今天你生日餒！」隨後就開始在包包中東翻西找，好像想要有所表示。

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正當原PO滿心期待時，沒想到對方竟然掏出「一顆雞蛋」，「來~機粒齁你（這顆給你）。」驚喜小禮物讓壽星摸不著頭緒，心裡忍不住OS「為什麼你包包裡有雞蛋啦......。」雖然他還在摸索雞蛋的意義，但還是很感謝對方總是叫他的車，以及這神祕的小心意。

▲熟客從包裡掏出一顆雞蛋 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們紛紛獻上祝福，有人還猜也許客人就是特地準備的，「生日快樂」、「可能要你自己做蛋糕吃」、「破蛋日快樂是吧」、「打開可能有禮物喔」。

此外，還有網友指出，吃雞蛋可能還有另一層涵義，剝掉蛋殼就象徵著把過去一年不好的東西都脫掉，只留下白嫩、純淨的雞蛋；又或者對方其實把雞蛋視為珍貴的東西，原PO是他很重視的人才會這樣送，「小時候生日時，媽媽都會偷塞2顆雞蛋，每個小孩子都一樣，物資缺乏的年代，雞蛋都是小口小口的吃，怕一下子吃光了。」

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