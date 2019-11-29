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送咖啡包！老媽一問...外籍看護暖笑「小姐帶回的」　內行人狂虧：小餅乾呢

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▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲旅館、摩鐵都會附贈茶包、小點心等。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友今天在家時，看到隔壁看護上門來，把一些咖啡包、茶包送給母親，並透露這是她們家小姐跟男友帶回家的。專業老司機看到後，不禁露出賊笑，直呼「應該還有餅乾跟泡麵」、「礦泉水沐浴乳洗髮乳呢」。

女網友在爆廢公社發文提到，由於鄰居的外籍看護不喝咖啡、奶茶之類的飲料，加上知道她母親有在泡咖啡的習慣，於是特地將幾包即溶咖啡、奶茶包等，送來她們家。

請繼續往下閱讀...

當時，母親驚喜道謝，但也不禁好奇，「妳哪會有這個？」而外籍看護可能不知其中緣由，立刻據實以告，「小姐跟男朋友出去帶回來的。」

▲送咖啡包！老媽一問...鄰居看護暖笑「小姐帶回的」　內行人秒懂：小餅乾呢。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原來是小姐帶回來了XDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

在旁邊聽到的她，忍不住笑虧，「我...好像知道了些什麼！應該專業的才知道。」而大票網友看到照片後，立刻心領神會，紛紛回應「我懷疑你開車，可是我沒有證據」、「出賣自家大小姐XDD」、「不要浪費的概念」、「這下尷尬惹」、「標準配備」、「鹹蔬餅跟玉蜀黍小包的呢」。

最後，原po也補充道，「外勞其實看不懂，以為全部都是咖啡，她說她只泡印尼的咖啡喝，其他喝不慣，就拿來給我媽了。」

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