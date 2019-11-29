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訂章魚小丸子！顧客備註「不要柴魚，我會怕」理由曝　網笑噴：真的不人道

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲客人下訂單買章魚小丸子。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

美食外送平台正夯，從便當、火鍋的正餐類，到鹹酥雞等小點心，只要動動手指頭，過一陣子就能開心享用。一名女網友日前貼出一張訂單的照片，只見顧客訂了2份章魚燒，底下卻備註「不要柴魚」，後面還附上理由，讓原PO只能「幫柴魚QQ。」看到理由後，網友紛紛笑噴，「真的很不人道」、「柴魚是靈魂啊！」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出訂單照片，文中只一句「來幫柴魚QQ」，接著一個hashtag「#你有沒有神回覆」。仔細看看訂單，只見顧客訂了1份8顆的海苔小丸子，和一份8顆的梅子小丸子（梅の小丸子），價格應該是120元左右，但重點不在餐點名稱，而是點單備註。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲顧客希望不要加柴魚，因為「他會動我會怕」讓網友笑噴。（圖／翻攝自爆廢公社）

只見顧客在梅子小丸子的地方寫下「不要柴魚，他會動我會怕，謝謝老闆」，海苔小丸子的地方則是「不要柴魚，他會動我也會怕。」看到照片後，網友紛紛笑噴，「表示章魚小丸子很新鮮」、「一定是柴魚太新鮮的關係」、「柴魚壞壞，誰叫他要動」、「會動是因為新鮮啊，不然請老闆先幫你把柴魚去頭去尾去鱗片切三段。」

其他人也留言笑說，「我買鹽酥雞時也跟老闆說不要九層塔，太高了，我吃不到」、「我很小的時候以為那是活的，我媽叫我吃我還嚇哭」、「我很喜歡看柴魚動欸」、「小時候第一次看到章魚燒上面柴魚片動也被嚇到」、「真的很不人道，每次都放活的柴魚在上面讓他這樣掙扎」、「柴魚：啊我不動你又覺得我不新鮮。」

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