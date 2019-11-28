25歲男沒空刻印章！　媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆：不敢在公司拿出來

▲印章。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

在爸媽的心中，孩子不管幾歲，永遠都是孩子啊！一名男網友因為沒空自己去刻印章，貼心的媽媽心中惦記著這點，便自己偷偷去幫兒子訂做了一顆。沒想到原PO見到實體印章後都傻了，直呼自己根本沒膽在公司拿出來使用。

一名男網友在臉書「爆廢公社二館」中尷尬發文，他表示自己一直以來都說要去刻印章，但又因為沒時間遲遲無法實踐，媽媽得知後便自告奮勇幫忙刻了一個。

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「媽，我已經25歲了......。」怎料媽媽一拿出印章時時，原PO的臉都垮下來了。原來媽媽做的不是一般正式文件使用的款式，而是做了小朋友愛的卡通印章，雖然充滿童趣，但並非25歲年紀適用，原PO也尷尬表示在公司真的不敢拿出來使用。

▲媽媽內心充滿童趣。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一曝光，上千名網友都笑翻了，有人表示這是媽媽的愛，勸他就乖乖收下，「我前幾天也想幫姪女做一個，要蓋幼稚園衣服用的」、「逗逗蟲很可愛啊」、「不管你幾歲，你都是你媽的心肝小寶貝」、「在媽媽心裡，你永遠都是長不大的孩子」、「我就有幫我老公做一顆一模一樣的，蓋聯絡簿就用這個」。

這顆印章也勾起大家小時候的回憶，有網友回想起國小的時候，班上都會出現卡通印章和姓名貼的「型錄」，幾乎每個人都會做一顆使用，考試時不必動手寫名字，用印章蓋就是比較威風。

有趣的是，原PO看完大家的留言後，似乎還是無法輕易釋懷，竟還反問廣大網友們，「我媽的生日快到了，能送什麼反制我媽媽？」

▼ 網友留言 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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