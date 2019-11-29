Uber條款12/1起取締！新竹叫車掰了　等車時間變久「各縣市影響程度」曝

▲在Uber條款上路後，Uber決定轉變營運模式，以科技平台身分服務多元化計程車隊。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

「Uber條款」12月1日起正式取締開罰，Uber今（29）日發出聲明表示，為遵守《汽車運輸業管理規則》第103-1條，Uber 宣布調整營運模式以符合法規。不過，由於新竹並未有多元化計程車隊，因此Uber在新竹的營運將暫停提供服務，北北基桃及高屏雖維持服務，但轉換初期候車時間可能比以往還要長。

Uber表示，初期轉換過程，有些城市的候車時間可能比以往長一些，Uber強調，北北基桃與高屏雖然車輛會較以往減少，仍有可以合作的車隊，服務會維持以往，但為短期造成的不便向消費者先致歉。可是由於新竹地區並未有多元化計程車隊，因此，Uber在新竹的服務將暫停。

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台北、新北、桃園、基隆：

營運範圍不變，轉換初期等待時間較長，請提早預先叫車。

新竹：

12/1起暫時停止營運，Uber與合作夥伴努力盡快恢復營運後，會第一時間以電子郵件通知。

台中：

營運範圍僅限台中市，轉換初期等待時間較長，請提早預先叫車。

高雄：

營運範圍僅限高雄市，轉換初期等待時間較長，請提早預先叫車。

桃園機場接機：

營運範圍不變，轉換初期等待時間較長。以小時計算，最低車資1,000元，請於App內查看即時報價。

▲Uber擴大與多元化計程車隊合作，繼續提供民眾乘車服務。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

Uber表示，後續將會與多元化計程車隊、租賃車業者、交通主管機關持續合作，會保有所有乘客喜愛的Uber app 功能，簡易的叫車三步驟：輸入目的地、確認車隊／車行、車輛和駕駛資訊，以及確認預估車資。

另外，Uber說，往後經營的最大原則就是要符合法規，因此，若駕駛未備有齊全的執業登記證等文件，12月1日起，也無法連結App上線載客。