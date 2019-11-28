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已婚教授外遇女老師　女兒偷放錄音筆「摸奶奶」鹹濕對話成鐵證

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▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

丈夫與學校女同事搞婚外情，遭妻女聯手錄下鹹濕對話。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者李忠憲／台中報導

高姓國文女老師與曾為同校同事陳姓男子搞婚外情，徐姓元配與女兒聯手錄下2人在車上講出「摸奶奶」、「做愛」等曖昧鹹濕對話，怒告高女求償150萬並要求登報道歉。一、二審認為，錄音對話內容可證實2人已逾越一般朋友關係，求償有據，判賠15萬，免登報道歉，全案定讞。

判決書指出，退休的徐姓企管女教授與陳姓丈夫結婚多年，並育有2名女兒，陳男曾在某高職學校擔任教官，後改到某技術學院擔任教授，他在1997年高職工作期間就認識同校高姓國文女老師。

徐女2015年5月無意見在大陸QQ手機聊天軟體發現丈夫與高女有曖昧，隔月發現丈夫與高女原有赴大陸旅遊計畫，後來丈夫因故取消，高女也跟著取消，高女每周也都會由丈夫開車接送他處教課。

徐女為取得更多2人搞婚外情證據，請女兒當起偵探，將手機或錄音筆偷偷藏放在丈夫的車內，果然錄到丈夫與高女曖昧對話，言語中提到「親」、「摸」、「摸奶奶」、「不要啦」、「做愛」、「做愛的姿勢」等打情罵俏、縱情放慾之不堪字眼，還多次出現親吻窸窣聲，不當行為顯而易見，兩人明顯是熱戀中情人。

徐女憤而提出民事損害賠償訴訟，主張高女明知陳男是有配偶之人，竟仍暗通款曲；陳男經常藉口留宿學校宿舍研究室，或前往高女住所過夜，已逾越正常男女友人交往界線。陳男無心維繫家庭，高女還慫恿夫妻分居，已對人格權及名譽造成莫大侵害，因此向高女求償150萬元，並要求在4大報登報道歉。

高女不認錯，還反告陳男女兒偷錄音，手機GPS定位追查陳男行蹤，已違反妨害秘密、通訊保障及監察法等罪，並違反比例原則。錄音內容都是陳男「戲謔、玩笑言詞」，並沒有侵害配偶權行為等。

法官認為，錄音手段未逾越社會相當性與必要性，對高女隱私權侵害亦沒有逾越必要程度，認定錄音有證據能力。錄音內容中，2人常以「老公」、「老婆」互稱，陳男對高女言語親暱輕佻，高女卻沒有嚴詞相拒，已非一般朋友關係，判高女應賠償15萬元，但免登報道歉。

高女不服上訴，台中高分院審理後認為原審無誤，駁回上訴，全案定讞。

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