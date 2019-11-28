熊貓鑽車陣雙白線當空氣！急切遭大貨車擊落　網譏：用生命外送

記者李忠憲／台中報導

又是外送員車禍！foodpanda黎姓外送員27日下午送貨時，疑似為了搶快，走青海路往文心路方向鑽車陣到左轉車道時，遭大貨車直接撞上倒地，經送醫後暫無生命危險。影片被網友上傳臉書，形容「好好人不作急著當鬼」。警方表示，雙方無酒駕，肇責有待釐清。

▲外送員騎機車鑽車陣，遭大貨車撞飛。（圖／翻攝臉書「路安專案」，下同）

27日下午3點多，第六警分局獲報，青海路二段往文心路方向發生一起車禍，警方到場後發現，一輛foodpanda外送的Gogoro電動機車與大貨車發生碰撞，騎車的22歲黎姓男子受傷倒地，立刻通報119，將他送醫急救，所幸無生命危險。

網友開車目睹現場狀況，將行車紀錄器影片放上臉書「路安專案」粉絲專頁，影片中可見，前方號誌已亮起左轉燈，汽機車都停下，黎男疑似看到前方被機車擋住，往左鑽過車陣再右轉，結果後方一輛要左轉的大貨車就直接撞上，黎男當場彈飛倒地。並形容「看到這車禍影片，想必完全不會有人同情外送員，好好人不作急著當鬼」，也引起網友熱烈討論。

有網友說，「很多都完全不看的，不知道哪來的勇氣，想自殺有更快的方式」、「一堆外送員都用生命外送」、「要鑽沒關係，基本的回頭看都不看，用路觀念0還出來送貨？！」、「何止外送員，台灣不少家長早上都載著小孩這樣衝的啊，撞一個少一個」。

▲▼外送員鑽車陣遭大貨車撞飛，警方確認雙方無酒駕，肇責有待釐清。（圖／民眾提供）

也有網友說，「留言請有"側隱之心"……。從另一角度看，駕駛貨車的人完全無責嗎？」、「我不叫外送，因為看不慣他們騎車方式，在路上快被他們嚇死…」

第六分局交通分隊表示，黎姓外送員騎車從第二車道，穿越車陣到第一車道時與大貨車碰撞，碰撞點機車為車頭，大貨車為右前車頭，雙方無酒駕，黎男受傷。肇事原因有待調查釐清。

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