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韓國瑜喊「軍公教警消出國進修一年」 蔡英文：現有機制可提供足夠協助

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記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜28日再拋新政見，他稱預計由政府找出財源，讓年輕軍公教警消，只要申請到學校，目標每人出國進修一年。對此，總統蔡英文29日受訪時強調，其實現有的機制，就可以提供想要進修的軍公教人員足夠的協助。

韓國瑜選總統不斷拋出政見，包含青年政策3大主張，包含送交換生出國、學貸免息、畢業沒工作可延還學貸等。不過，綠營方面卻質疑，韓國瑜上任高雄市長後政見多跳票，這些選總統的政見是否也會成為空頭支票。

韓國瑜28日再表示，先前他提出全台小學一年級開始雙語教育、大學生及碩士生出國交換一年，接著將會提出「第三支箭」，也就是未來45歲以下的全國軍公教警消人員，不能學校一畢業就幾十年在這裡轉，不知道世界之大，這是很危險的。因此，他表示，預計由政府找出財源，讓這些年輕軍公教警消，只要申請到學校，目標每人出國進修一年，「目標一開始百分之一，我們要迅速國際化。」

蔡英文29日受訪時表示，軍公教的進修其實不管國內或國外都有制度實施，鼓勵軍公教同仁可以多多持續進修，如果軍公教朋友有這個期待跟願望的話，政府現在的機制，應該可以提供足夠的協助，至於不夠的地方，政府也會檢討。

▲2019台北金融科技展，總統蔡英文、金管會主委顧立雄、行政院副院長陳其邁出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲2019台北金融科技展，總統蔡英文、金管會主委顧立雄、行政院副院長陳其邁出席。（圖／記者湯興漢攝）

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