農夫放閃人妻「來睡我旁邊啦」　年收百萬老公蒐證5個月告討30萬

記者黃翊婷／綜合報導

彰化洪姓養殖業者指控黃姓農夫和老婆搞外遇，甚至互稱彼此為寶貝、愛人，還傳送「來睡我旁邊啦」等曖昧訊息，嚴重破壞他的婚姻幸福，憤而提告求償30萬元。雖然黃男辯稱LINE對話內容遭斷章取義，但北斗簡易庭法官不採信，最後判他應賠償正牌老公10萬元。

洪男在判決書中提到，夫妻倆與黃男互相認識，對方明知妻子已婚的身分，仍在2017年4月4日到9月7日間傳送曖昧訊息，包含「不敢一直纏著妳，怕離不開妳」、「寶貝早安」、「愛妳」、「妳來睡我旁邊啦」、「愛人晚安」等，對話內容宛如熱戀中的情侶，甚至還有甜蜜愛稱，這顯然已經超出普通朋友關係，而他直到2017年9月9日才發現被戴綠帽，氣得丟出這5個月的證據，提告求償30萬元精神慰撫金。

▲洪男出示妻子和黃男的對話內容，證明對方曾邀請妻子一起睡覺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

對於被指控為小王，黃男反駁，洪男提出的LINE對話內容根本無法判別「對話者」是誰，全文是否完整、有沒有可能斷章取義，都還有爭議，況且他在起訴狀中聲稱2017年4月就知道這件事，卻在2019年9月才提告，明顯已經超出法律時效，當然也沒有理由求償。

不過，洪妻今年10月間接受偵訊時坦言，上述對話的對象就是黃男，她有在圖片上用螢光筆打勾，有打勾的就是自己傳送的，沒有打勾的部分則是黃男傳送的。

▲黃男否認戀上洪妻。

北斗簡易庭法官認為，寶貝、愛人之類的稱呼通常用於夫妻或是情侶之間，難以想像普通朋友會使用這樣曖昧的暱稱，顯然黃男與洪妻之間的關係並不單純；此外，洪男標註時間是在表達這段對話發生於2017年4月，並非是他知道老婆外遇的時間點，因此沒有超出法律時效期限。

法官接著表示，洪男目前從事養殖業，年收入超過100萬元，黃男則是一名農夫，年收入約30、40萬元，考量到雙方身分、地位以及經濟狀況、婚姻受損害程度等因素，最後判黃男應賠償10萬元較為適當。