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機場激情緊貼！女大生環抱人夫教官　「碰唇搓頭+十指緊扣」...正宮一見氣瘋

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▲情侶,浪漫,擁抱,男女,戀愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲蘇男在機場與女學生擁抱、親吻，正宮一見氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者陳韻如／台北報導

蘇姓男子在北市某大學擔任教官，因而認識一名陸籍女學生，2人多次在外過夜，還在機場大方擁抱、牽手、撫摸。案經蘇男妻子提告求償，蘇男矢口否認出軌，但法官勘驗妻子提供的影片，發現蘇男與學生行為舉動就像是一對熱戀中的情侶，因此判蘇男須賠償妻子10萬元。

根據判決，蘇妻提告主張，她與蘇男2002年結婚，並育有一對兒女，但沒想到結婚10多年後，蘇男因為負責宿舍管理而認識陸籍女學生，2人此後多次相約出遊，甚至還在外住宿過夜，且2019年5月9日時，2人還在機場互相擁抱、撫摸及牽手等，舉止相當親密，明顯已不是一般朋友情誼，因此氣得對蘇男提告求償。

對此，蘇男到庭辯稱，該女學生已畢業一年多，2人鮮少聯繫，也沒有跟她多次相約出遊或是在外過夜。另外，2人出現在機場，是因為女學生剛好來台旅行，回程前曾與他聯繫並相約聚餐，結束後他才順道載學生到機場。

蘇男還提到，女學生要離境時，因為想起過去在台北的生活而捨不得離去，且情緒激動的抱著他，他一時不知道如何是好，只能試圖安撫對方情緒，並輕拍其小腿，2人並未牽手或親吻。

不過，法官勘驗蘇妻提供的機場錄影畫面，發現女學生在機場座椅上將手環繞蘇男脖子，且頭部靠在蘇男間上，還不時撫摸蘇男頭部，而蘇男也不時撫摸及輕拍女學生小腿，且在行走間，2人還緊牽著手。

法官認為，由影片可知2人應是非常熟識，且在有這些舉止時，表情自然，就像是熱戀中的情侶一般，認定蘇男侵害了妻子的配偶權，因此判蘇男需賠償妻子10萬元。全案可上訴。

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