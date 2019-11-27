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她公園遛狗遇已婚前任…舊情復燃！不惜當小三也要「一起睡」

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▲▼情侶，情人，戀愛，分手，劈腿，渣男，小三。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老公與小三同居！老婆怒告小三破壞婚姻求賠償，法官判小三須賠20萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

舊愛還是最美嗎？一對一起從事土木、水電裝修工作的夫妻，老公郭男在外面竟有小三，還同居了！且老公外遇對象還是他的前女友，老婆發現後忍無可忍，憤而提告，要求小三賠償60萬元。由於小三未出庭，因此法官認元配的主張為真實，判小三賠20萬為適當。

老婆主張，2017年間小三、也是前女友於公園因遛狗與老公再度相遇，而小三明知對方有配偶，還於2018年4月向他表白進而開始交往，且於同年6月起同居。老婆認為，小三與老公之間發展婚外情的行為，顯已逾越一般社交友誼，是不正常來往關係，破壞了她與老公的婚姻，痛批小三是故意、不法侵害她的配偶權，情節重大，造成她精神上莫大痛苦，因此要求小三賠償精神慰撫金60萬元。

由於小三經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀聲明或陳述；而在家庭暴力事件通報表中，小三曾陳述郭男是她的前男友，2人曾有同居關係。因此法官堪認元配主張為真實，考量小三在警詢中自述家庭經濟狀況小康、未婚、研究所畢業，及小三與郭男不當男女情誼的時間長短、元配所受精神痛苦等一切情狀，判小三賠償元配20萬元為適當，對此小三也決定提起上訴。

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