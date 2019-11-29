灌完5瓶啤酒停路邊睡覺　台北男醒來見警「口含水連噴3次」

▲林男不滿被吵醒還要進行酒測，氣得對警員噴水。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

記者黃翊婷／台北報導

林姓男子今年8月2日酒後停在大安區辛亥路的路邊休息，後來被獲報趕到的警員叫醒，他不滿一覺醒來就得進行酒測，竟然趁著漱口時將嘴裡水噴向江姓警員，一連噴了3次，最後不僅因為酒駕被判處5月有期徒刑，還吃上侮辱公務員罪，再加碼判處拘役40日，兩者皆可易科罰金。

判決書中提到，49歲的林男當天先開車前往內湖區某停車場，喝完5瓶啤酒之後再繼續上路，行經大安區辛亥路時因為不勝酒力，乾脆停下來休息。這時，有路過民眾發現他的車子雖然靜止不動，左前車頭卻在冒煙，擔心可能發生危險，趕忙打電話報警。

▲林男喝完啤酒仍執意開車上路。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

江姓警員與消防員抵達現場並叫醒林男，發現他全身上下飄著一股濃厚的酒味，於是決定進行酒測。而林男不爽一覺醒來就被警方要求酒測，先是提出希望漱口的要求，並趁機將含在口中的水噴向江員，還一連噴了3次，結果反而成了妨害公務的現行犯，當場被捕。

台北地院法官認為，林男經過酒測，吐氣酒精濃度達每公升0.75毫克，顯然已經超過法定標準許多，這部分依法判處5月有期徒刑，得易科罰金15萬元；另外向警員噴水一事，則依侮辱公務員罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

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