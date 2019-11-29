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少女鐘點伴遊3小時6000元　台中男把臥底警「當盤子」慘關10月

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記者黃翊婷／綜合報導

台中24歲的蔡姓男子在LINE通訊軟體創立「鐘點約會、伴遊、交際、價格自由／介紹可抽」群組，媒介未成年少女與客人性交易，今年6月中旬還把臥底加入群組的警員當成「盤子」，一次開價2萬6000元，最後被循線找上門的警方逮捕。台中地院法官考量到他因為家人罹癌需要用錢，才會走上歪路，日前依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處10月有期徒刑。

判決書中提到，蔡男今年4月在LINE創立上述群組，並邀請不特定人士加入，主要以媒合女子和陌生男性進行鐘點約會、伴遊等等，其中還包含一名年僅16歲的少女。同年6月台中市烏日警分局警員在執行網路巡邏時，發現這個群組很可疑，於是佯裝成男客「阿福」加入，觀察大約半個月，群組創立者便傳送少女的照片，詢問是否有意進行性交易。

房屋,房間,房（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲蔡男因為家庭經濟不好，才會在網路上當性交易的牽線人。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

當時蔡男向臥底警員表示，「基本上我們平均都在16到25歲 」、「可以特殊的」、「我有一個17歲的沒接過客」、「初夜你要談多少」，並開價伴遊3小時6000元、發生性行為2萬元，雙方談妥也確認收到款項，他才聯絡少女前往指定地點碰面。

而佯裝成男客的警員將少女帶往摩鐵，隨後同事立即進入房內臨檢，當場查獲保險套、手機等證物；接著經過女方指認，循線找上蔡男，並在他的住處扣得2萬6000元現金、郵局存摺、手機2支、10份合約及誓約書等物品。

男女,交往,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲蔡男向臥底警員開價，旗下「小姐」伴遊每小時收費2000元。（示意圖／取自免費圖庫negativespace，與本文當事人無關）

蔡男落網後知道事情瞞不住了，他坦言，一開始就知道少女年僅16歲，但自己只能分到伴遊金額的一半，也就是3000元，其餘都歸少女所有。不過，檢警調查發現，他在收到臥底警員的匯款時，曾對少女說「妳也賺一萬以上了」；女方也在接受偵訊時坦白，性交易的部分自己會先拿到8000元，下個月才能拿到4000元，總計1萬2000元，種種證據顯然都與他自己的說詞不符。

台中地院法官認為，蔡男因為家庭經濟狀況不佳，祖父罹患嚴重頻繁進出醫院，同樣罹癌的舅舅則在今年初過世，家中急需用錢才會走上歪路，當起媒介性交易的中間人，考量到他全程並未使用脅迫、詐欺的方式逼迫少女，犯罪手段與人蛇集團有別，最後依違反兒童及少年性剝削防制條例，觸犯意圖營利、媒介使少年為有對價之性交行為未遂罪，判處10月有期徒刑。

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