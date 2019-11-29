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花蓮爽啪小三...遇正宮查勤扯：在台中！路人17字曝姦情　他秒跪：聽我解釋

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▲▼房間,房屋,出租,租屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友出差到花蓮，遇男子偷吃還騙正宮，他一通報平安電話拆穿對方，網友讚翻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／綜合報導

一名網友因公出差到花蓮，而當他入住飯店時，見到一名男子頭髮濕濕在走廊講電話，但口裡卻說著自己人在台中出差，而身旁還有一名女子在等著他。原PO一見便立刻知曉是發生何事，於是拿起手機，撥了一通電話，一秒拆穿對方騙局，讓男子當場顏面掃地。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，因為出差到了花蓮，一住進飯店時，卻見到男子頭髮濕濕在走廊講電話，「我就出差來台中嘛，還不是為了你才來台中三天，夫妻這麼久整天嫌我不賺錢，現在為了你從花蓮來台中出來賺錢還有意見」，而在此同時，男子身旁還站著一名女子在等他。

請繼續往下閱讀...

原PO一見這情景，立刻明瞭發生了什麼事，於是默默拿起手機打給老婆，並且大聲的說，「老婆我到花蓮了，等等去曾記買名產給你！」語畢，男子立刻慌張地對電話那頭喊著，「拜託你聽我解釋！」無奈電話卻當場被掛斷。

顏面掃地的男子事後惱羞轉向原PO，並怒嗆，「你是不是欠打，為什麼要這樣？」但原PO也不是省油的燈，立刻反擊，「爽啊！反正你也打不過我」，也順利的結束了這場鬧劇。

文章一出，短短不到1天的時間，就吸引上萬的讚，網友也紛紛留言，「太好了！就是要給外遇的渣男一點顏色瞧瞧」、「給你一百個讚，這種爛人何必跟他客氣，太渣了偷吃還想凹」、「除了“讚”我無法在給任何詞彙」。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

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