低潮弟「到處討論輕生方式」遭忽略　火車進站瞬間跳軌…50同學前輾爛！

▲康納跟同學討論完輕生的方式，竟在50名同學面前跳軌。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國薩里（Surrey）去年發生一起令人震驚的輕生悲劇。一名14歲少年在長期的霸凌下，多次跟同學討論自己想要結束生命的方式，沒想到卻在暑假前，當著50名同學的面在火車進站時跳下，當場被火車輾壓碎爛，目睹一切的師生在案發後也立即受到心理輔導。

根據英國《太陽報》報導，14歲的康納（Sam Connor）在今年7月暑假前，跟著同學在徹特西車站（Chertsey station）搭火車，長期受到霸凌的他多次跟同學提到自己想要輕生的念頭，更說出自己「想到的各種死亡方法」。

案發當天，康納準備搭火車回家，並將書包與手機交給了朋友之後，趁著火車進站瞬間衝向火車，一旁的人來不及阻止，親眼看到他命喪火車之下。驗屍官特拉福斯（Richard Travers）表示，康納有習慣跟朋友討論輕生的話題，但大家都不以為然，這樣的疏忽相當可怕，「我們必須要知道在學生有這樣的念頭時，學校會做出什麼樣的處理？」

此外，康納的驗屍報告也顯示出，他有長期飲用能量飲料的習慣，主要的原因是夜晚多半沒有睡好，早上又必須上課。康納的家人接獲警方消息後，立即趕到醫院，在警方的告知下才知道，康納的手機中有多筆輕生相關的搜尋跟訊息。

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