高雄女嬰遭虐變植物人！1歲生日當天送醫　酒店媽滑手機笑看過程

記者鄒鎮宇／高雄報導

高雄一名1歲女嬰遭周姓生母的張姓男友虐待，導致頭部重創、內臟除心臟完好之外都破裂，被醫生診斷最好的情況是變成「植物人」。女嬰的姑姑氣得大罵，周女當初做酒店欠錢都是他們幫忙，沒想到竟對孩子下此狠手，不排除要對周女提告。

「妳給我跪著喔！」女嬰的姑姑10日在醫院急診室對著女嬰生母大罵，因為小女嬰竟在生日當天頭部重創、內臟破裂及左邊鎖骨骨折，醫師也告知最好的情況只能恢復成植物人，「我現在一直在思考我要不要告妳，我告了妳，妳進去關讓妳得了便宜，龐大醫療費要怎麼辦？」

▲▼小女嬰在生日當天送醫，未來恐變植物人。（圖／東森新聞）



女嬰姑姑表示，女嬰非常可愛，當初她心疼周女沒有打無痛分娩，還在對方坐月子時煮魚湯，事後更帶著女嬰拜拜、求平安符，沒想周女竟帶著女嬰跑到高雄與張男同居，還發生虐待事件。

她指控，張男有吸毒、施暴的傾向，曾經揚言拿刀割女嬰的脖子，更會痛揍抱著女嬰的周女，「我覺得妳明明知道他會施暴，妳為甚麼還讓他們單獨在一塊」，甚至將親生女兒交給張男照顧才導致悲劇發生。

▲女嬰的姑姑希望司法可以還給小女嬰公道。（圖／東森新聞）



姑姑說，周女案發後依然玩手機、嘻笑，看不出對孩子的任何關心跟擔心，甚至轉為證人，讓她後悔當初籌錢幫她上岸，「她遠從高雄到新竹做酒店，當時有欠經濟錢，是我想盡辦法擠出5萬多塊幫忙」。

事後，張男偷刪除與周女的對話紀錄，有滅證串供之虞遭收押禁見，但家屬指控周女不可能不清楚女兒遭虐，認為對方也有責任，希望司法可以還小女嬰一個公道。

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