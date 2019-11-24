她錄下與男友吵架「卻變紀錄自己死前身影」　下秒關機…遭愛人扣板機噴腦漿

▲麥姬錄下男友持槍威脅，卻成最後身影。（圖／翻攝自Youtube／當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國密西根州一名20歲的女子，不顧家人反對堅持與18歲男友狄克遜（Dixon）交往，沒想到就在自己生日第二天，卻因為兩人爭執，女子拿手機拍下狄克遜邊將手槍上膛、邊威脅要殺了自己，這段影片後來成為女子最後的身影，因為就在手機停止錄影後，狄克遜開槍直接將女友爆頭。

根據英國《每日郵報》報導，麥姬（Indian Mackey）當時和男友在車上爭執，她拿著手機拍攝影片，想讓大家看看爭執時，狄克遜總是會威脅要將她殺掉，只見影片中，狄克遜一邊將子彈放進手槍上膛，一邊對麥姬說「妳信不信我會殺了妳」，兩人一度出現口角。沒想到就在麥姬關掉手機後，狄克遜竟真的開槍將她殺害。

麥姬沒有生命跡象後，狄克遜將她的遺體搬正到副駕駛座上，疑似犯案後恍惚地開著車，直到Eastpointe城附近被警方攔下，臨檢的警察發現麥姬的身體不斷流出鮮血，於是緊急將她送醫急救，但到院前早已沒有生命跡象。

麥姬的父親接獲消息後，悲痛的表示，「早就告訴女兒不要再跟狄克遜約會，一開始我看到他就不喜歡，兩個人約會一年，後期常常有爭執」。狄克遜遭到逮捕後，面臨一級謀殺罪、隱藏武器、持有武器罪，甚至一度找母親串供，目前被關押在監獄中，預計將面臨無期徒刑。而麥姬所拍攝影片，也成為最後的證據以及她的身影，麥姬父親表示，「我因為成為一家之主感到驕傲，但卻不能保護自己的孩子，那是非常令人痛苦的」。