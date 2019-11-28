韓國瑜要求「拒答」民調　小英競辦幕僚：擔心痔瘡只要避免菸酒、作息正常可預防

▲韓國瑜聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜近日民調持續大幅度落後總統蔡英文，差距甚至擴大至30％，他28日受訪時則要求支持者，接到民調電話，一律拒答。對此，蔡英文競選連任辦公室幕僚表示，如果韓國瑜擔心的是得民調得痔瘡，其實痔瘡的成因與民調無關，擔心痔瘡的話只要作息正常、菸酒避免過量，多吃蔬菜水果，痔瘡可以預防。

韓國瑜表示，謝謝很多支持韓國瑜的朋友非常辛苦，心情像坐雲霄飛車一樣高高低低，甚至一些韓粉還被污名化，「這麼多奇奇怪怪的民調，數字差這麼大，我公開呼籲，所有支持韓國瑜的好朋友們，從今開始接到任何民調電話，拜託大家，一律拒絕回答。」

韓國瑜也批評，，假民調太多，去年九合一選舉時，一百次民調中他輸了一百次，最後仍是大勝，「太多有心的機構不停用假民調來迷惑人心，打擊韓韓國瑜支持者信心，太多支持者怕被查水表、怕被政治報復不敢表態，總統選舉民調已經無法展現真實民意，變成全世界民主國家的笑話」。

針對韓國瑜的此番談話，蔡英文競選辦公室幕僚表示，如果韓國瑜是擔心得民調得痔瘡的話，其實痔瘡的成因跟民調無關，如果擔心痔瘡，可以諮詢依照醫生的建議，作息正常、菸酒避免過量，多吃蔬菜水果，痔瘡是可以預防的。

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