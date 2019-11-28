保防劇「藍襯衫禿頭男」遭指影射韓國瑜　憲指部：去年破獲真實案例

記者林銘翰、陶本和／台北報導

憲兵保防單元劇「佈憲」的劇照，因一名穿著藍襯衫的禿頭男子遭逮補趴在地上，外型與國民黨總統候選人韓國瑜神似，被認為有指涉他為共諜的嫌疑。對此，憲兵指揮部28日下午召開記者會，憲指部政戰主任余熙明少將表示，劇情設定與選角是依照去年三月屏東憲兵隊破獲的一起共諜案，是依照此案例時記取角選定人物。

▲針對著藍襯衫禿頭男，被指涉韓國瑜惹議，憲兵拿出劇照中的襯衫，實際顏色為灰色，但在鎂光燈之下，呈現藍色。（圖／記者李毓康攝）



憲兵指揮部26日晚間在臉書預告，由憲兵官兵編劇及參與演出的保防單元劇「佈憲」，將於11月28日隆重獻映，但遭國民黨立委陳宜民在臉書貼出一張「佈憲」單元劇的劇照，並指圖中遭逮捕的人士外觀與國民黨總統候選人韓國瑜神似，質疑影射韓國瑜就是「匪諜」。

▲憲兵指揮部政戰主任余熙明少將。（圖／記者李毓康攝）



余熙明表示，影片內容經過很嚴謹的檢驗，過程經過選色選腳與劇本審查，內容完全符合相關規範，其目的在宣傳官兵保防警覺。至於海報部分的確造成國人誤解，他代表憲指部深刻表達歉意，未來憲指部會更加嚴謹審查類似的文宣影片與海報。

余熙明指出，海報的完成是在影片製作過後，目的在於擴大影片的宣傳效果，因此才會在臉書放上宣傳海報，海報是經過四人小組的審查，但的確沒有經過嚴謹審查，再次代表憲指部向社為大眾道歉。他說，由於四人小組的懲處是由他定奪，因此個人會進行自我檢討。

▲國防部政戰局長簡士偉中將。（圖／記者李毓康攝）



簡士偉則說明，海報完全是由憲指部獨立完成，政戰局僅針對單元劇內容審核，對劇本哪容是否有不當之處審查，接下來會請憲指部針對海報未做好嚴謹審查進行檢討。

余熙明表示，單元劇的劇情設定與選角是依照去年三月屏東憲兵隊破獲的一起共諜案，是依照此案例時記取角選定人物。今年三月由憲指部進行選角，是以涉案者的實際造型來進行選角，該名男性中校剛好就是沒有頭髮，且劇本經過嚴密審定研討，均依照原定劇本拍攝影片。

余熙明說，憲指部來在劇本與海報會更加嚴謹審查，當時選角適逢九合一大選剛結束之際，憲兵在選角僅是希望用仿真、實際角色來辦理，讓官兵更容易吸收，以達到保防教育到目的。

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