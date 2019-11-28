中國創新向心夫婦在台擁豪宅　疑「借名登記」近日約談商界人士

▲中國創新向心夫妻已2度到北檢接受偵訊，檢調不排除接下來開始約談相關商界人士說明。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦中國創新董事局主席向心、龔青夫妻涉間諜案，懷疑向心在台北市信義區等處擁有不動產，但都登記在他人名下，檢調除已透過管道，希望取得在澳洲自稱中國間諜的王立強說詞，正連日清查相關資產，同時已經根據向心供述和手機紀錄，勾稽出可能與向心接觸過的台灣商界人士，不排除近日展開約談。

台北地檢署已證實，掌握到向心夫妻在台北市擁有不動產，根據媒體連日報導，除了台北市信義區的豪宅外，其實還有新北市林口區的房子，不過疑似因為夫妻倆和女兒向子瑜先前申請來台開公司，遭投審會駁回等限制因素，向心夫妻的不動產都登記在他人名下。

據了解，向心夫妻都強調，因為喜歡台灣的環境，所以很希望能在台投資置產，並強調這些都是自有資金。

在此同時，台大資工系教授高成炎日前也在接受媒體採訪時，向心曾計畫投資地熱電廠5億元，後來破局，說法也與向心夫妻供稱的「想投資」相符，檢調單位已經著手清查相關金流與通聯記錄，比對向心供述，不排除近日確認相關人身分後，約談曾與向心接觸的台籍人士到案說明。

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