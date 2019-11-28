雲端最前線／ET民調／韓國瑜落後蔡英文14.1%！選情難翻轉？

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2020總統大選，民進黨「英德配」持續領先國民黨「國政配」！根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果，雙方支持度差距擴大為14.1個百分點，政黨票支持度更顯示，國民黨不分區名單是導致選情雪上加霜的關鍵之一，不滿意度高達62.2%，政壇大老沈富雄更大膽預測，按照這個態勢民進黨國會席次將會過半。《雲端最前線》28日邀請前立法委員沈富雄、無黨籍立委參選人李縉穎、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲韓國瑜在台東天后宮致詞時諷刺民進黨迷信民調。（圖／記者楊鈞典攝）

共諜案疑雲仍持續發燒，綠黨創黨人、不分區立委候選人高成炎27日再爆料，去年某日到台東朋友家中作客，該名原住民友人拿出一罐附有時任國民黨高雄市黨部主委韓國瑜名片的威士忌，並指有台商以韓國瑜名義送的酒，為的就是要幫當時正參選高雄市長的韓國瑜助選，讓他質疑有中國大陸資金，透過台商系統暗助韓國瑜。

柯文哲常常語出驚人，現在就連旗下民眾黨發起人蔡壁如也一樣，27日接受訪問時，被問及不分區名單將學姊列入，是為了吸引肥宅票嗎？蔡壁如秒答「是囉」，接著又改口說「一半是啦」，此話一出立刻在網路發酵，引發鄉民眾怒，對民眾黨近期下滑的政黨票支持度，無疑又是一大打擊。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。