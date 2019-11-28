48萬粉追蹤！橫跨5大洲「用13場旅行離別」　完成疼痛又療癒的分手信

▲48萬粉追蹤！她橫跨5大洲「用13場旅行離別」，完成疼痛又療癒的分手信。（圖／陶立夏《分開旅行》／寶瓶文化提供）

記者林育綾／綜合報導

彷彿是陳綺貞《旅行的意義》真實版！作家陶立夏橫跨5大洲、13座城市，一個人完成13場「曾經兩人允諾過的旅行」，寫下這封疼痛、尋覓自我的分手信，她在微博吸引48萬粉絲，Instagram 也有3.3萬人追蹤，如今新書《分開旅行》在台出版，內容提到「走那麼多路，並不是要再次找尋到你，而是為了失去你。」引起大批心碎共鳴！

陶立夏是一名作家、翻譯、攝影師，現居於上海，平時以風格獨特的攝影和清新內斂的文字，記錄下很多動人的風景和故事，曾出版《練習一個人》、《島嶼來信》、《如果沒有你》等書。

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▲▼4她以風格獨特的攝影和清新內斂的文字，記錄下很多動人的風景和故事。（圖／陶立夏《分開旅行》／寶瓶文化提供）

《分開旅行》這本書，是一場別離的珍重書寫，也是疼痛卻療癒的分手信。她帶著一顆受傷的心踏上旅途，從羅馬出發，在米蘭結束。跨越5大洲、13個城市，在旅行間尋找答案，最後送給自己最珍貴的禮物──自由。

該書簡介提到「我用十三場旅行離開你，我用十三場旅行抵達你。」「當所有的碎片漸漸拼湊成一個人看的風景，我開始明白，走那麼多路，並不是要再次找尋到你，而是為了失去你。」引發許多心痛又共感的迴響。

▲《分開旅行》這本書，是一場別離的珍重書寫，也是疼痛卻療癒的分手信。（圖／陶立夏《分開旅行》／寶瓶文化提供）

這封既疼痛又療癒的分手信《分開旅行》，如今由寶瓶文化獲得授權在台出版發行，不少網友也抱著「既期待又緊張」的心情預定，準備體驗一場疼痛又療癒的旅程。