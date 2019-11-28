十句話瞭解韓國瑜「內心世界」　時代力量女神籲：遏止歧視言論

▲黃捷、高鈺婷。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝高鈺婷臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜經常爆出驚人語錄，引來討論。對此，時代力量立委候選人高鈺婷在臉書回顧韓國瑜所講的金句語錄，探討他的內心世界，時代力量議員黃捷也分享貼文，批評他是有史以來最糟糕、格調也最差的候選人。

高鈺婷表示，這張圖，就是我們對韓國瑜歧視言論的一次總批判。圖有多好笑，我們對韓國瑜的批判就有多嚴肅。請大家在笑鬧之餘，不要忘了遏止歧視言論的初衷。

高鈺婷指出，一個歧視言論，背後都是數以萬計的生命和家庭。特別是由一個總統候選人口中說出來的時候，那種莫名被戳了傷口，胸口灼熱憤怒的感受，只要受過一次，就知道那是什麼滋味。



高鈺婷說，當韓國瑜不經大腦的談到身心障礙者時，韓國瑜沒有想到人家的感受；當韓國瑜不經大腦的說起性器官，說起痔瘡時，韓國瑜沒有想到病友的感受。韓國瑜更不知道，疾病的去汙名化，性平教育能夠中性的談論身體的構造，是多少年持續奮鬥的結果，還有很多很多。



高鈺婷認為，只要韓國瑜繼續用他的嘴巴傷害各種群體，我們就有義務，用各種形式告訴韓先生，你這樣不對，你發言要更謹慎。「直到他停止發炎為止。」

▲高鈺婷批評韓國瑜歧視言論。（圖／翻攝高鈺婷臉書）



同黨議員黃捷也在臉書分享貼文，讓她想到英國哲學家培根在新工具一書中所提到的「洞穴偶像」。「每個人都有自己的洞穴，會根據他過去的經驗、教育、愛好和所處的成長環境來觀察事物，進而歪曲事情的真相，好其所好，惡其所惡，導致自己無法窺見事物的原貌。」

黃捷表示，原本以為韓市長的各種「惡口」只是選舉語言，為了想得到矚目才故意講的這麼辛辣。但現在回頭想想他講的這些話，其實根本就只是把他發自內心的感受表達出來。

黃捷指出，無論是母語、新住民、弱勢族群、女性、骨盆腔隱疾的相關發言，都是他最真誠的想法，比起那些不切實際的迪士尼、賽馬、F1賽車、挖石油，這些充滿歧視、不尊重特定族群的言論，才是他真正的政見，也是他身為國民黨總統候選人，想建立給全體國民的價值觀。



黃捷強調，這樣子的總統候選人，是有史以來最糟糕、格調也最差的候選人。

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