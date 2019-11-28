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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

私設刑堂鞭打蔡英文論文？　陳學聖喊侮辱：有公開直播

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▲▼國民黨立委陳學聖接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲國民黨立委陳學聖接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文LSE博士論文與政大期刊的議題，立法院教育及文化委員會28日原訂處理「科學技術基本法修正案」進行審查的公聽會，但被改為「總統蔡英文論文門」公聽會，被認為是為選舉操作而私設刑堂。對此，國民黨立委陳學聖表示，很大侮辱，全程公開直播。

根據立法院教育委員會的會議通知內容，立委陳學聖、高金素梅將舉辦，「總統蔡英文論文門事件」公聽會。另外，根據教委會開會通知公文，該公聽會名稱則為：「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會。

對此，國會資深幕僚表示，立法院是藍綠各陣營的競技場，為了尊重國會，也彰顯國會議員的專業尊嚴，過去兩黨立委攻防戰場，都會設定在黨團的記者會，在職掌各領域的委員會，也僅會利用質詢官員的時機，攻防相關案子的爭點，但從不會把處理法案，變成競選總部的作法。

▼立法院教育委員會 「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會 賀德芬教授。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院教育委員會 「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會 賀德芬教授。（圖／記者屠惠剛攝）

國會幕僚表示，考量陳學聖近日接手彭文正主導蔡英文論文的政治鬧劇，烏龍爆料加抹黑鬧不完，已經淪為笑柄，如今還濫用委員會公器加以私用，因此民進黨團已經明白表示拒絕推派人選。

該幕僚諷刺地說，蔡英文的學位，連母校世界名校倫敦政經學院都正式發聲明背書，這場公聽會如果要討論什麼具有社會意義的，不如討論介入他人家庭背後的倫理問題，還比較適當。

針對國民黨找一邊一國等成員合力藉由審法案之名，行討論蔡英文論文之實，被外界批評為「私設刑堂」，民進黨立委管碧玲、李俊俋、林靜儀多次砲轟。對此，陳學聖稍早表示，私設刑堂的說法是很大侮辱，因為公聽會全程直播，而來賓也有不同政治光譜，民進黨應該要勇於參加。

陳學聖說，管碧玲、李俊俋、林靜儀等批評過此案的立法委員，只要在公聽會結束之前，都可以讓他們優先發言。

不過，針對出席人員各政治光譜人士都有，其實根據出席名單，列上一些根本並不知情的教授，而民進黨團也沒有推派委員出席，顏聖紘老師也在臉書上發文，痛批沒有任何一個立委辦公室，包括高金素梅辦公室助理聯絡過，都沒有徵得同意，竟然直接把他名字放在名單中。

▼立法院教育委員會 「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會 彭文正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院教育委員會 「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會 彭文正。（圖／記者屠惠剛攝）

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