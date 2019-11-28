李佳芬賣豪宅逃漏稅444萬　韓辦：老百姓都會遇到的問題

▲李佳芬再度被週刊爆料，曾靠買賣豪宅賺進1,642萬元，更短報收入444.4萬元，遭國稅局抓包要求補稅與罰鍰。（圖／鏡週刊提供）

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總統候選人韓國瑜豪宅風暴一波未平一波又起，其夫人李佳芬今（27）日再度被週刊爆料，買賣新北市板橋「東方明珠」豪宅時，一口氣賺進1,642萬元，卻因短報收入444.4萬元，遭國稅局抓包要求補稅與罰鍰共122.7萬元。韓辦發言人葉元之回應此事，強調這是一般小老百姓都會遇到的問題，因稅額與官方計算方式不同，絕對不是逃漏稅。

經常以庶民形象自稱的國民黨總統候選人韓國瑜，日前才被《壹週刊》踢爆失業時，曾大手筆購入7,200萬元南港豪宅，引起軒然大波。今（27）日《壹週刊》又再度爆料，李佳芬曾在「東方明珠」豪宅買賣時，一口氣賺進1,642萬元，讓不少人相當稱羨。

不過，李佳芬卻在房屋完成交易後，遭財政部中區國稅局認定她短報444.4萬元房產交易所得，被要求需補稅81.8萬元，還被處以漏稅金額一半高達40.9萬元的罰鍰，總金額共為122.7萬元。李佳芬不服提告，2016年最高行政法院判結果出爐，最終她仍需繳稅定讞。

而該報導中也特別提到，李佳芬才取得東方明珠所有權短短15天後，就成功脫手賣出，是否如韓陣營所強調的買房是為了自住？答案似乎已不辯自明。

對此，韓辦發言人葉元之稍早回應澄清，李佳芬當時有委託會計師處理，會計師根據國稅局當初核定的稅額去繳納，卻在5、6年收到國稅局補稅單，改用其他種計價方式。葉元之更強調，這是一般小老百姓會遇到的問題，絕對不是什麼逃漏稅。葉元之也藉此反批總統蔡英文的哥哥，過去曾買假發票還被罰1,000多萬元，指其才是真的惡意逃漏稅。



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