「蔡賴配」民調大幅領先30.46％！　民進黨：繼續爭取最大支持

▲「蔡賴配」目前民調支持度達到49.95％。（圖／資料照）

記者張靖榕／綜合報導

2020總統大選剩下不到2個月，最新的民調顯示，民進黨「蔡賴配」繼續大幅領先國民黨「韓張配」達到30.46％，已是總統直接民選以來，兩派人馬差距最大的一次。

隨著選戰激化，高雄市長韓國瑜和現任總統蔡英文不斷隔空向對方放話，但多以韓丟球、蔡接球的方式進行，而韓之前說過許多博取注意力的口號，也讓他成為正反熱議的中心。諸如他以男女之事酸蔡賴配是「同床異夢」，看到蔡民調比自己高，則說出「得民心者，得天下，得民調者，得痔瘡」，另外還有「中華民國有200個大使館」等未經查證就說出的錯誤數據。

對此，蔡英文則回應，國家領導人在做重大決策時，並不會有情緒問題，蔡賴配是雙方共識，也是黨內共識。而對於「200個大使館」之說，蔡則表示，「唉，嘖，他真的是在選總統嗎？我覺得總統候選人對國家整體的機關、配置，整個國家的狀況都要有一個基本的了解。」

再度披上戰袍的親民黨總統參選人宋楚瑜，則有能力在選戰中扮演關鍵的第三方角色，成為不可小覷的關鍵力量。

根據《自由時報》最新民調顯示，「蔡賴配」49.95％的支持度，目前仍穩居領先；「韓張配」則跌破20％，來到19.49％；「宋余配」則是5.62％。目前仍有24％民眾未表態，對此，民進黨回應，將繼續爭取選民最大支持；韓辦則強調相比民調，「民心才是熱呼呼的感情」。

►自由時報民調：蔡49.95％、韓19.49％、宋5.62％ 挺朱選民69％轉投韓