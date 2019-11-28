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韓國瑜搖珍奶、痔瘡說…犯大忌　李正皓：這種政治智商輸是剛好而已

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▲韓國瑜宜蘭傾聽之旅 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜近日爆出「落選後要去搖珍奶」、「痔瘡說」等，另外到台東傾聽之旅時，還酸與鴻海集團創辦人郭台銘關係不錯的前台東縣長黃健庭「等你好久」。對此，立委參選人李政浩在政論節目批評，韓國瑜犯了選戰大忌，這種政治智商「輸是剛好而已」。

李正皓在27日晚間播出的《關鍵時刻》表示，韓國瑜說落選要去賣珍奶，怎麼有人會說落選後講要幹嘛，根本連講都不能講，而且還公開講，更遑論你是候選人，搞不清楚狀況，且這樣的落選發言，對團隊裡面的人士氣是很傷的，就算落選也不能有失敗的感覺，最後都要喊逆轉勝。

李正皓也指出，現在副總統候選人張善政已經跳船，成立競選辦公室，有自己的團隊，這是有意要跟韓切割，跟韓做出不一樣的品牌，未來國民黨大海嘯的時候，張善政可能還有一戰之地，對韓國瑜是危機，但對張善政來說是轉機。

主持人劉寶傑也提到，韓國瑜現在爆出「智瘡說」，代表他承認所有民調都輸；李正皓補充，難道韓國瑜沒有內部民調嗎？不可能不去面對這件事，民調就是你的戰略地圖，怎麼會把地圖講成是痔瘡呢？

此外，李正皓也批評韓國瑜，到台東傾聽之旅時，見到黃健庭不旦不示好，甚至還酸對方「等你好久」，這種政治智商的候選人，「輸是剛好而已。」

▲▼李正皓批韓國瑜犯選戰大忌。（圖／翻攝關鍵時刻）

▲李正皓批韓國瑜犯選戰大忌。（圖／翻攝關鍵時刻）

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