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中市全國首創「無菸語音廣播系統」 超商咖啡店宣導估每月可勸7萬人次熄菸

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▲▼台中市政府首創無菸語音廣播系統，宣導超商咖啡店無菸政策。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府首創無菸語音廣播系統，宣導超商咖啡店無菸政策。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府為打造無菸環境，2020年元旦起，全市近1400家連鎖超商、咖啡店的騎樓及庇廊將全面禁止抽菸，27日更公布全國首創的「無菸語音廣播系統」，優先設置106家熱門超商及咖啡店。台中市長盧秀燕表示，藉此可分擔業者宣導辛勞，每月估計可勸阻7萬人次熄菸，提升禁菸成效。

台中市衛生局27日上午在便利商店舉辦禁菸廣播系統啟動記者會，現場演出創意行動劇，由店員操作廣播系統，成功勸阻民眾吸菸。市長盧秀燕與中市衛生局長曾梓展、新聞局長黃國瑋、議員羅廷瑋等人一同出席記者會，展現打擊菸害的決心，呼籲全民向菸害說「不」。

▲▼台中市政府首創無菸語音廣播系統，宣導超商咖啡店無菸政策。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市政府首創無菸語音廣播系統，宣導超商咖啡店無菸政策。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市政府首創無菸語音廣播系統，宣導超商咖啡店無菸政策。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市政府首創無菸語音廣播系統，宣導超商咖啡店無菸政策。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市政府首創無菸語音廣播系統，宣導超商咖啡店無菸政策。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，不論一手菸或二手菸對健康危害都很大，中央依據菸害防制法，已公告多處公共場域禁煙，為守護民眾健康，市府進一步針對超商、咖啡店騎樓及庇廊納入禁菸場所，即日起從原本66家超商擴大至近1400家超商與咖啡店，明年元旦起，民眾違規若屢勸不聽，可依法開罰2000元至1萬元罰緩。

她指出，為提升勸阻成效，減輕店家負擔，市府更全國首創語音廣播系統，設置於106家超商及咖啡店，除了國、台語版本宣導禁菸法規，未來將持續增加客語等多元語言，讓更多族群都能獲知相關資訊。

衛生局長曾梓展也說，市府擴大禁菸場所，即日起納入全市近1400家四大超商、美廉社、星巴克、路易莎及85度C咖啡騎樓及庇廊。根據估計，台中市平均每間超商騎樓下每日約22人次吸菸，以全市106家已設置廣播系統的店家計算，每月約可勸阻多達7萬人次。

他表示，目前全市禁菸場所公告公園綠地760處、高中(職)、國中學校門口、周邊人行道136處、公車候車亭571處及其他公告指定地點77處禁菸。今年再納入連鎖四大超商及咖啡店達1385處，台中無菸環境共達2929處，明年將擴大至國小校門口及人行道。

衛生局提醒，禁菸場所皆會張貼禁菸壓克力牌及貼紙，衛生局將加強菸害防制稽查，提醒民眾若有戒菸需求，請撥打戒菸專線0800-63-63-63諮詢。

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