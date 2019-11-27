機車男遇虎頭蜂群攻擊　救護車救援反遭圍攻「熄火躲10分鐘」

記者白珈陽／台中報導

台中市和平區一名張姓男子（57歲）26日騎乘越野機車行經裡冷溪探索園區林道時，疑不慎驚動路旁的黑腹虎頭蜂，遭到蜂群襲擊，他逃跑之餘利用空檔撥打119求救；谷關消防分隊派車趕赴現場時，大量蜂群突然轉移目標攻擊救護車，震耳欲聾的振翅聲在車窗外十分駭人，但消防人員冷靜以對，將張男救出並查看其傷勢，張男雖頭部、腹部遭螫咬腫脹，幸無呼吸困難、休克等情形，生命跡象穩定，張表示沒有大礙要自行送醫後便離去。

▲數百隻的黑腹虎頭蜂突然轉頭攻擊救護車。（圖／消防局提供）

黑腹虎頭蜂，又名「黑尾仔」或「絨毛胡蜂」，是台灣最凶猛的虎頭蜂種之一，曾有多次致人休克、甚至死亡的案例。

台中市消防局谷關分隊表示，26日下午3時29分許接獲報案，稱其經過和平區裡冷溪探索園區林道往上約10公尺時，突然遭到虎頭蜂攻擊，需要協助，谷關分隊即派出救護車2輛、消防人員4人，由分隊小隊長楊肇鋒率隊前往。救護人員將他救出後，發現他雖頭部、腹部遭蜂螫，皮膚因過敏反應數處腫脹，但無呼吸道水腫及休克症狀，非屬嚴重過敏反應，經測量其他生命徵象穩定，患者表示不須送醫可自行就醫。任務達成後即收拾器材返隊。

消防人員表示，現場為自來水水源管制區，而張男是簡易自來水管理委員會委員，當時要進去林道進行維護簡易自來水設備時，疑不慎驚動路旁的黑腹虎頭蜂，突然遭到蜂群襲擊，張倉皇地逃至林道深處避難，也趁機撥打119求助。

救護車趕抵現場時，發現張男機車倒在路中央，擋到救護車的前進動線，此時，仍盤旋在現場的大量虎頭蜂突然轉為攻擊救護車，數百隻的黑腹虎頭蜂不斷撞擊車窗，刺耳的振翅聲讓人頭皮發麻。因無法繼續前進，救護人員將救護車倒退100公尺，回報指揮中心請求支援，約半小時後楊肇鋒率隊，著完整防護裝備抵達現場將張男機車移開，讓救護車通過。

▲消防人員著完整防護裝備，將張男擋在路中的機車移走。

救護車抵林道深處、張男所在位置時，車身周圍依然圍繞大量蜂群，救護人員依照經驗，將救護車熄火、關大燈，原地靜待約10分鐘，見蜂群終於漸漸散去，救護人員趕緊指示張男上車，評估他生命無虞，讓他自行離去後，才結束這場虛驚。

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