車主起底！「新莊小林哥」開法拉利撞死超商女主管　擁雙妻家中10多輛超跑

▲據了解，林男經營當鋪並放款，還投資很多生意，且認識不少地方人士。（圖／翻攝當事人臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市新莊區一名林姓富商和朋友姐姐借來一輛法拉利360GTB，疑飆速試車逆向撞飛兩名女騎士導致一死一傷。據了解，林男有兩名妻子，家中地下室有10多輛客人典當或其他同業借停的超跑，在地方十分活躍，被稱為「小林哥」。而在事發前，監視器也拍下肇事法拉利不斷在路上來回奔馳。

26日下午3時許，40歲林男在新莊區福營路上飆車，突然失控衝向對向車道。39歲蘇姓、林姓女騎士閃避不及遭到撞擊，蘇女當場失去呼吸心跳，送醫仍宣告不治，林女則幸運地僅受到輕傷。

附近住家表示，下午2時許，林男就在兩線道的福營路上來回高速飆車，被尖銳的高分貝超跑聲浪吵到受不了。附近工廠老闆說，「那個車的聲音聽就知道（車速）一定很快啊。」

▲▼林男撞上兩名騎士造成一死一傷；第三名騎士幸運躲過一劫，嚇到趕快移到路邊。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼林男撞上兩名騎士造成一死一傷；第三名騎士幸運躲過一劫，嚇到趕快移到路邊。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到下午3時15分，林男竟失控衝到對向車道造成1死1傷慘劇，他供稱當時是為了閃避「一個東西」才會釀禍，但從監視器影片看來根本沒東西。

據了解，死者在超商工作20多年還擔任主管職務，為貼補家用支援其他店，卻在騎車路上遇上死劫，讓家屬悲痛萬分。老母認屍悲痛哭癱，得由人攙扶，「我的女兒才30幾歲！還我女兒啊！」

據了解，林男經營當鋪並放款，還投資很多生意，且認識不少地方人士。《自由時報》報導，林在地方十分活躍，有「小林哥」的稱號，他有兩名妻子、育有一名女兒，家中地下室更停放10多輛客人典當或當鋪同業借放的超跑。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼林男撞死騎車的蘇女，法拉利車頭全毀。（圖／記者陳以昇翻攝）