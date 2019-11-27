雲端最前線／全球人口老化嚴重！台灣已步入「高齡社會」？

新聞節目中心／綜合報導

您可以想像自己變老後的生活嗎? 台灣從去年開始，正式邁入高齡社會，65歲以上的老年人口已在去年達到331萬人，依國發會推估，2026年更將邁入「超高齡社會」，有鑑於台灣快速邁進「高齡時代」與「超高齡時代」，民眾步入老年後該如何過得更健康、更自在、更自立？《雲端最前線》27日邀請台中市社會局局長彭懷真、台中市信義老人養護中心院長張憲文、立法委員費鴻泰、與主持人楊文嘉深度探討。

▲示意圖（圖／pixabay）



台灣第二大城台中市，老人人口有34萬人，衛生局推長照，重點之一就在鼓勵老人照護機構社區化，讓老人家在地老化，得到優質長照服務。當地政府長期推動長照政策，至今發展出50家照顧生活館，為民眾評估長照需求、轉介長照服務資源，數量居全國之冠。

台中市社會局表示，截至今年5月，台中市65歲以上獨居老人列冊有2,852人，市府平時依長輩不同需求及危機程度，結合區公所、社區照顧關懷據點、社福團體等單位進行電話問安及關懷訪視，並提供中低收入獨居老人送餐服務，給予關懷與支持。此外，也會視需要於獨居長輩家中裝設發訊求救設備，透過24小時全天候監測求救訊息，進行救護聯繫及適當處置，這些措施對於老年照護起了什麼作用？登上《雲端最前線》一同揭秘。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。