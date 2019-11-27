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大里化妝品倉庫大火　2車體加工公司也遭殃

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▲▼大里化妝品倉庫火警，波及2間車體加工公司。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲大里化妝品倉庫清晨火警，消防隊到場拉水線灌救。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

大里清晨傳惡火！一處化妝品倉庫突然冒出火苗，警消雖立即趕到現場搶救，但火勢不斷延燒，波及2間車體加工公司，火勢在2個多小時搶救後撲滅，所幸無人傷亡。消防局表示，將進行火場調查釐清起火原因。

台中市消防局27日凌晨2點19分獲報，大里區東南路一處工廠發生火警，警消不敢大意，立刻出動大批人車前往。消防人員到場後發現，現場為化妝品工廠的倉庫，前半部已燃燒起火，還波及到一輛大貨車，經確認無人員受困，立刻拉水線灌救。所幸火勢在1個多小時後獲得控制，4點45分時完全撲滅。

▲▼大里化妝品倉庫火警，波及2間車體加工公司。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼倉庫火警波及2間車體加工公司，所幸無人傷亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼大里化妝品倉庫火警，波及2間車體加工公司。（圖／記者李忠憲翻攝）

消防局表示，現場共3戶遭祝融，建築物結構均為1層樓RC、鐵皮屋頂建物，其中一戶為化妝品倉庫，到場時已全面燃燒，燃燒面積約200平方公尺。另2戶為車體加工公司，燃燒建物及一大貨車車頭，燃燒面積約50平方公尺。將進行火場鑑識，並訪談相關人，已釐清起火原因。

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