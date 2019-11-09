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三屍案凶嫌10天前放結婚對戒照　2人感情錯綜複雜「一言難盡」

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▲▼三屍案兇嫌在臉書形容跟同居女友關係是一言難盡。（圖／翻攝臉書）

▲遭殺害的陳女生前在臉書放上跟陳男戴對戒的特寫照。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

無業男子陳宏嘉痛下毒手殺死同居女友及一對雙胞胎兒子，遭檢方收押禁見獲准。從雙方的臉書可見，兩人雖都放上雙胞胎兒子照片，陳男在行兇10天前放結婚對戒照，但面對親戚詢問是否結婚，他簡單回說沒有。在個人簡介中顯示與陳女的關係是「一言難盡」，還提到「不要等我走了，才說你真的愛我，我若離去，後會無期。」但最後卻以殺害母子悲劇收場。

29 歲男子陳宏嘉疑因同居陳姓女友從事八大特種行業傳播工作，與男客搞曖昧，雙方大吵後痛下毒手，將陳女勒斃後再將2雙胞胎兒子丟洗衣機悶死，自己逃回彰化窩在網咖，在睡夢中被警方逮捕。陳男坦認殺人，遭依殺人罪嫌移送台中地檢署，檢察官漏夜複訊後向台中地院聲押禁見獲准。

陳男雖自稱是雙胞胎的爸爸，但檢警查出，陳女與田姓前夫離婚時間為2018年8月，生下雙胞胎是同年12月，孩子究竟是誰的，有待進行DNA比對釐清。檢警發現，陳女交友複雜，殺人動機是否如同陳男自承，或是有其他原因，檢警仍積極待蒐證釐清，以免他上法院後翻供。

▲▼三屍案兇嫌在臉書形容跟同居女友關係是一言難盡。（圖／翻攝臉書）

▲陳男在臉書形容與陳女的關係是一言難盡。（圖／翻攝臉書）

▲▼三屍案兇嫌在臉書形容跟同居女友關係是一言難盡。（圖／翻攝臉書）

▲陳女常放上雙胞胎兒子的幸福照，但也因照顧太累常抱怨。（圖／翻攝臉書）

從陳男臉書將與陳女的感情描述為「一直是一言難盡」，可見雙方的戀情走得十分艱辛。陳男在個人簡介中說，「我珍惜你的時候請你也珍惜我，我能慣著你疼！不要等我哭了才說你心疼我！不要等我累了才說你會陪著我！不要等我走了才說你真的愛我。我若離去，後會無期！」而陳女在個人簡介也寫著，「若要人不知，除非己莫為。人不犯我，我不犯人。」似有隔空互戰的意味。

陳男更曾在臉書分享一段文字，寫說「兩個人在一起為何會常常吵架，導火線往往不是內容，而是語氣。」看似要檢討自己。陳女今年及去年8月都在陳男臉書說「拔比生日快樂」，今年更附上兩人恩愛的照片集錦。陳女2017年在陳男生日還說「笨蛋生日快樂」，陳男也回說「謝謝傻瓜」，可見陳女在有婚姻時仍與陳男保持友好關係。

▲▼三屍案兇嫌在臉書形容跟同居女友關係是一言難盡。（圖／翻攝臉書）

▲陳女一間扛下家庭經濟，晚上當起傳播小姐。（圖／翻攝臉書）

▲▼三屍案兇嫌在臉書形容跟同居女友關係是一言難盡。（圖／翻攝臉書）

陳男的工作運勢不佳，多年前曾在加油站打工，今年8月失業在家，他也曾與陳女一起去當鄉土劇臨演。陳男今年10月26日也PO出結婚對戒照片，看似有意結婚，但親戚問及是否結婚？他卻說沒有。

▲▼三屍案兇嫌在臉書形容跟同居女友關係是一言難盡。（圖／翻攝臉書）

▲陳男與陳女曾一起擔任鄉土劇臨時演員。（圖／翻攝臉書）

▲▼三屍案兇嫌在臉書形容跟同居女友關係是一言難盡。（圖／翻攝臉書）

陳女則在今年5月放上2人手戴對戒的特寫照片曬恩愛，也多次放上雙胞胎兒子的照片及穿著清涼照，面對朋友詢問在當「上班小姐」?她卻否認，只說是去朋友那請客，似乎不敢讓別人知道她改當傳播妹賺錢。

陳女也常在臉書抱怨照顧2雙胞胎的辛苦，讓她要工作，卻永遠睡不飽。或許也是因此，2人為了賺錢及照顧小孩經常吵架，失業的陳男才憤而殺害母子3人。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

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