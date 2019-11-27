東森自然美SPA進駐廣三SOGO　推「NB-1、童妍水光」2項開幕優惠

▲東森自然美打造出低調奢華風格及全新形象識別的空間。（圖／東森自然美提供）

記者白珈陽／台中報導

東森自然美繼9月於台中廣三SOGO百貨一樓開設美妝保養品專櫃，26日再度以美容SPA中心型式進駐台中廣三SOGO百貨4樓，結合一樓保養品專櫃的複合經營優勢，讓消費者不再只能靠櫃諮詢、購買產品，針對任何肌膚問題，都能馬上進行專業肌膚檢測，提供合適的臉部SPA護理課程服務。廣三SOGO董事原島榮一、總經理孫士春與東森自然美執行董事宋湘嵐及營運總監鄭珍珍共同進行開幕剪綵儀式。

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▲東森自然美「美容SPA中心」26日於台中廣三SOGO百貨4樓開幕，（左起）廣三SOGO孫士春、董事原島榮一、東森自然美執行董事宋湘嵐、營運總監鄭珍珍進行剪綵儀式。

東森自然美SPA館26日進駐廣三SOGO百貨4樓，以照顧女性從頭到腳、從裡到外的美麗為出發點，致力打造出最適合東方女性的好「肌」礎，推出經典系列「NB-1」臉部護理課程」及今年新推出的「童妍水光」瞬效護理課程等2項明星級優惠課程。

剪綵儀式前，宋湘嵐與鄭珍珍帶著原島榮一及孫士春，參觀由東森自然美重視顧客隱私安全的理念下，所打造出來的東森自然美SPA中心的療程室、肌膚檢測室，還有供會員在逛街之餘可以安心休息的休憩區；在做完SPA後，甚至還可以在淋浴間洗澡。舒適體貼的環境，讓台中廣三SOGO百貨的董事跟總經理看得頻頻點頭稱讚。

▲▼東森自然美美容SPA中心的療程室（上） 與肌膚檢測室（下）。（圖／記者白珈陽攝）

宋湘嵐表示，「童妍水光」瞬效護理課程，屬於深層速效型臉部護理課程，東森自然美秉持一貫的理念「自然就是美」，以非侵入式科技SPA服務，幫助肌膚快速排除臉上髒污，疏通吸收管道，提升吸收力，打造出閃耀的水光美肌。

而經典系列「NB-1」臉部護理課程，則為平時養護肌膚的最佳幫手，為臉部肌膚做定期的大掃除，幫助解決日常卸妝清潔不徹底、外在空汙影響肌膚健康等問題，並配合東森自然美獨創的手技指法，為肩頸及臉部做按摩紓緩釋放壓力同時深層清潔，替肌膚排除阻塞，加強後續保養品的吸收力。

▲會員逛街之餘，可以在東森自然美SPA館（台中廣三SOGO4樓）休憩區安心休息。

她強調，課程前透過專業肌膚檢測找出問題根源，以「活膚緊實、深層美白、修護舒敏、細緻毛孔」四種專業課程解決煩惱的肌膚養護問題。

▲▼做完SPA後，還可以到店內深處的沐浴間做清洗。

此次開幕期間（即日起至12月31日），東森自然美SPA館台中廣三SOGO店推出獨家優惠，包括「NB-1臉部護理課程60分鐘」，限定價899元（原價2000元）；「童妍水光瞬效護理課程送新品體驗」，任選5堂再加贈NB-1胜肽水光標靶微導機能霜10ml（價值2600元）；「NB-1臉部護理課程」買6送7，任選6堂NB-1臉部護理課程再加贈身體課程2堂（價值6000元）、局部課程2堂（價值2000元）、溫控代謝課程2堂（價值2000）以及甜菜根美妍湯1盒（價值1000元），讓消費者在逛街之餘，也能到店享受優質的護膚體驗。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。



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