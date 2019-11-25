華聞快遞／貴州省「3個15萬元」政策持續幫助民營經濟發展

▲貴州省。（圖／CFP）

《貴州》貴州省「3個15萬元」政策持續幫助民營經濟發展

貴州省市場監管局指出，今年1至10月，貴州省運用「3個15萬元（人民幣）」政策，累計扶持發展微型企業15543戶。其中，累計財政補助資金直接扶持發展微型企業9967戶，帶動就業49542人。（中新社）

《上海》滬港澳三地簽署影視人才培養與交流戰略合作協議

澳門影業協會、上海大學上海電影學院、1220電影製作有限公司、香港影業協會及銀都機構有限公司近日在上海舉行「慶祝澳門回歸二十週年滬港澳影視人才培養與交流戰略合作協議簽約儀式」。（中新社）

《四川》成都今年已上市14戶企業

第四屆中國金融啟蒙年會於24日在四川省成都市舉辦。會議透露，成都今年上市企業數創造歷史最好成績，截至目前，已經上市了14戶企業；另外，成都境內外上市企業已經達到107家，無論是新增數、還是累計數，成都在中國中西部均排名第一。（中新社）

《浙江》寧波舟山港集裝箱吞吐量超「2500萬箱」

寧波舟山港調度指揮中心表示，寧波舟山港今年集裝箱吞吐量突破2500萬標準箱，較2018年突破「2500萬箱」提前近20天。今年以來，寧波舟山港充分發揮浙江海洋港口一體化優勢，打造「一帶一路」最佳結合點。（中新社）

▼浙江省。（圖／CFP）

《北京》中國將選擇50個試點縣展開生態綜合補償工作

大陸國家發展改革委20日稱，將在全中國選擇一批試點縣展開生態綜合補償工作，創新生態補償資金使用方式，拓寬資金籌集渠道，調動各方參與生態保護的積極性，轉變生態保護地區的發展方式，實現生態保護地區和受益地區的良性互動。（新華網）

《河北》河北：明年底前適宜交易的公共資源基本納入目錄

為進一步深化河北省公共資源交易平台整合共享工作，促進公共資源交易市場健康有序發展，日前，河北省政府辦公廳轉發河北省政務服務管理辦公室關於深化公共資源交易平台整合共享實施方案。（新華網）

《上海》臨港發出信號：讓人才落戶無憂

臨港新片區管委會近日發布《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區支持人才發展若干措施》等系列人才政策，圍繞7大方面，提出48條措施。（新華網）

《福建》福州8家校外培訓機構獲評最高誠信信用等級「AAA級」

首屆福州市校外培訓機構誠信評價活動表彰大會暨校外培訓負責人誠信辦學培訓，於近日在東部辦公區多功能廳舉辦，現場有8家校外培訓機構獲頒最高誠信信用等級AAA級牌匾。（新華網）

▼福建省。（圖／CFP）