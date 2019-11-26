華聞快遞／12月1日起！北京市路邊停車全部採用「電子收費」

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》12月1日起！北京市路邊停車全部採用電子收費

北京市第三批道路停車改革將於12月1日起在門頭溝、房山、順義、大興、昌平、平谷、懷柔、密雲和北京經濟技術開發區等9個區實施，共在94條道路上施劃了1.4萬個停車位，並按照「統一標準、統一技術、統一平台」的要求，全部採用前端影音設備，已基本安裝到位。這表示12月1日後，全市道路停車一律取消人工現場收費。（中新社）

《遼寧》遼寧省提前完成全年就業目標

遼寧省人力資源社會保障廳指出，截至10月底，全省城鎮新增就業45萬人，完成年計劃107.1%；城鎮登記失業率4.09%，低於年度控制目標0.41個百分點。（中新社）

《上海》2020年度上海市居民醫保參保登記 即日起開始受理

本市2020年度城鄉居民醫保參保登記繳費即日起開始受理，至2019年12月25日結束。參保人員按照年度繳費，享受2020年度城鄉居民醫保待遇。（新華網）

《海南》三亞斥資59億元改造西環鐵路公交化、旅遊化

海南西環鐵路公交化、旅遊化改造項目綜合交通配套工程正式啟動建設。開工儀式中，相關單位透露，三亞計劃斥資59億元（人民幣），進行全長106公里的西環鐵路公交化、旅遊化改造項目。（新華網）

▼海南省三亞市。（圖／CFP）

《重慶》重慶建造覆蓋全市域實景三維模型

重慶市測繪地理信息學會2019年年會近日舉行。會中指出，目前，重慶已建成覆蓋全市域的實景三維模型，能夠充分還原該市全域自然資源格局與城鄉風貌。（中新社）

《湖南》湖南進口豬肉緩解市場供應 10月份同比增長達148倍

自7月以來，湖南省進口豬肉量的增長速度明顯加快，其中10月份同比增長達148倍之多。長沙海關表示，由於目前國內生豬存欄量的下降以及豬肉價格的高位運行，進口豬肉成為緩解國內市場需求的途徑之一，同時進口豬肉的來源地以及國內肉類進口口岸也在不斷增加。（中新社）

《雲南》千餘戶企業入駐自貿試驗區昆明片區

截至11月15日，中國（雲南）自由貿易試驗區昆明片區（含官渡區和昆明經開區）市場監督管理部門受理並辦結企業註冊1144戶。其中內資企業1137戶，註冊資本合計132.66億元人民幣；外資企業7戶，註冊資本合計8105.11萬美元。（新華網）

《安徽》前10月全省規模以上工業增加值增長7.4%

安徽省統計局發布最新統計數據，1月至10月，全省規模以上工業增加值增長7.4%，增幅比全中國高1.8個百分點，這一增幅居全中國第9位。近九成行業保持增長，結構持續調整優化，但總體增幅較前三季7.6%的增幅略有回落。（新華網）

▼安徽省。（圖／CFP）