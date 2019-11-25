華聞快遞／新疆水果借「一帶一路」暢銷海外高端市場

▲新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

《新疆》新疆水果借「一帶一路」暢銷海外高端市場

產自新疆昌吉回族自治州的優質水果，目前在中東、歐洲等地的高端市場上供不應求，截至10月31日，昌吉當地出口水果共計2035.73噸，出口額逾500萬美元。（新華社）

《北京》三季度移動支付業務同比增61.05%

三季度大陸全國支付體系運行平穩，社會資金交易規模不斷擴大，支付業務量保持穩步增長。三季度，大陸全國銀行共辦理非現金支付業務897.6億筆，金額926.03萬億元（人民幣，下同），同比分別增長54.8%和0.06%。（人民日報）

《北京》前10月大陸城鎮新增就業1193萬人

數據顯示，今年前三季度，大陸GDP保持了6.2%的增速，GDP每增長1個點，對就業的拉動作用也相應增強。據相關測算，目前大陸GDP每增長1個百分點，能夠帶動約200萬個就業崗位。6.2%的經濟增速，意味著帶動1100萬至1200萬的就業人數。（經濟日報）

《廣東》廣東累計與港澳地區跨境人民幣結算金額超14萬億元

截至今年9月末，廣東省赴港上市企業達248家，居大陸第一；廣東累計與港澳地區跨境人民幣結算金額達14.08萬億元；深港通累計交易金額8.4萬億元人民幣，跨境資金整體凈流入1518.9億元人民幣。（新華社）

▲廣東省。（圖／CFP）

《河南》鄭州海關幫助進口企業輓回經濟損失700多萬元

近年來，鄭州海關深入推進放管服改革，幫企業把關進口棉品質和數量，維護企業合法權益。今年前十個月，鄭州海關已為進口棉花企業出具索賠證書154份，幫助河南企業輓回經濟損失725.75萬元。（新華社）

《廣東》大陸安全產業規模今年有望過萬億元

11月20日至22日，2019中國安全產業大會在廣東佛山南海區舉辦，數據顯示，2018年大陸全國安全產業總產值8898億元，較2017年增長15.1%，預計2019年安全產業將實現20%左右的增長，產業規模有望過萬億元。（經濟日報）

《湖北》前10個月完成投資2563億元 武漢提前兩月完成重大項目投資

前10個月，武漢市已完成市級重大項目投資2563億元，占年度計劃投資107.9%，高於去年同期16個百分點，已提前兩個月超額完成2019年投資目標。2019年，武漢市計劃推進市級重大項目223個，其中，續建重大項目114個，新建項目109個。（湖北日報）

《河北》前三季度河北全省新增減稅降費552.8億元

河北全省1至9月新增減稅降費552.8億元。其中，192.6萬戶小微企業享受普惠性減免82.6億元，178萬戶納稅人享受個人所得稅專項附加扣除減免10.4億元。（河北日報）

▼河北省。（圖／CFP）