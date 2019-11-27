共諜案延燒　賴清德：奉勸國民黨不必馬上立場跟中國大陸一樣

記者蔣婕妤／台北報導

共諜案持續延燒，不少藍營人士卻批評這是蔡政府的操作手法。民進黨副總統參選人賴清德27日一早陪同「港湖女神」高嘉瑜在南港宮廟參拜，對於國民黨的質疑，他強調蔡政府也沒能力操作國際議題，同時奉勸國民黨，不必急著馬上立場就跟中國大陸一樣。

▲賴清德高嘉瑜福天宮參訪。（圖／記者周宸亘攝）

共諜案延燒，卻被國民黨批評是政治操作，張善政甚至批評蔡英文要選的有高度，否則當選也是恥辱。對此，賴清德表示，台灣政府沒能力去操作國際性議題，特別是中國大陸的共諜，這個時候國民黨馬上跟中國大陸一樣立場說是詐欺犯，甚至批民進黨操作議題，這些國人都看得很清楚，反而對國民黨不利，不訪讓整個事件自然發展、水落石出。

賴清德強調，王立強是不是共諜，或是中國大陸說的詐欺犯，等到澳洲等國家調查清楚向國際社會說明清楚，到時候就知道了。

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