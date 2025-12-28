7.0強震全台狂晃！桃園機場天花板掉落　消防署說明各縣市災情

▲桃園機場發生輕鋼架天花板掉落的情況。（圖／Threads網友授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者董美琪／綜合報導

台灣東部海域27日23時05分，宜蘭縣政府東方約32.3公里海域發生芮氏規模7.0地震，震源深度72.8公里。消防署彙整各地災情，截至目前以零星事故為主。消防署指出，桃園國際機場第二航廈候機室發生部分輕鋼架天花板掉落情形，現場有2名旅客遭砸到，所幸未造成受傷。

各縣市消防局回報，台北市共接獲2起瓦斯漏氣、2起電梯受困及2起屋內受困案件，均已完成處置；新北市通報3起電梯受困事故，其中2件已排除、1件仍在處理中；桃園市則有1起電梯受困案件，已順利救援。相關單位持續監控後續狀況，提醒民眾留意餘震。

交通部：

(一)高鐵正常運行。

(二)台鐵列車正常運行。

(三)北捷、桃捷、中捷、高捷正常運行。

(四)高速公路及省道均無災情。

(五)「坪林行控中心」：國道5號全線正常通車。

經濟部能源署：公用氣體、油料管線、輸電線路正常，無接獲災情。

台灣電力公司：各水力、火力、核能電廠均正常運轉，宜蘭南澳地區23:05停電於23:15復電。

自來水公司：無接獲停水通知，正常運作。

中華電信：無接獲停話通知，通話正常運作。

水庫及相關水利設施(經濟部水利署)：無災情。

科學園區：竹科、中科及南科均無災情。

農業部林保署：經查新竹泰崗溪堰塞湖及花蓮馬太鞍溪堰塞湖，均無異常。