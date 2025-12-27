罕見連2年發生「規模7↑」！盤點台灣史上10大地震　921傷亡最慘

生活中心／台北報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地震。根據氣象署統計，以地震周期來看，平均每30年台灣就會發生一次規模7以上的大震，但台灣從去年0403發生規模7.2地震以來，連續兩年發生規模7以上地震，相當罕見。

《ETtoday新聞雲》整理台灣歷史規模超過7以上的災害地震，包括1906年梅山地震、1935年新竹台中地震，都曾經發生嚴重災情造成逾千人死亡，而傷亡最慘的地震則是1999年9月21日的集集地震，造成2415人死亡，超過1萬人受傷，5萬棟房屋全毀。

▲2024年4月3日上午規模7.2地震造成中和工廠倒塌災情。（圖／記者項瀚攝）



◎2024/04/03：花蓮地震（規模7.2）

去年4月3日花蓮發生規模7.2地震，為自1999年以來最大地震，影響台灣全境。地震引發海嘯警報，共有9個潮位站測收到海嘯振幅，其中最大海嘯振幅82公分。

◎2006/12/26：恆春地震（2起規模7.0）

恆春近海一連發生2起規模7.0地震，是台灣西南外海百年以來測得最強的地震，造成2人死亡、3棟房屋全毀。

◎1999/9/21：集集地震（規模7.3）

20世紀台灣陸地規模最大地震，車籠埔斷層活動錯動長達80公里，南投、台中災情慘重，全台死亡人數多達2415人，受傷人數達1萬1305人，房屋全毀5萬1711棟，毀損5萬3768棟。

▲921地震是台灣20世紀發生傷亡最嚴重的地震。（圖／國立自然科學博物館提供）



◎1959/8/15：恆春地震（規模7.1）

恆春東南東方約70公里海底發生規模7.1的強烈地震，台灣全島及澎湖均有感，為屏東縣帶來了空前未有的損害，有16人死亡、1214人受傷。

◎1951/10/22：花東縱谷地震（2起規模7.3、2起7.1）

從1951年10月22日至12月5日在台灣東部地區發生的一系列地震，其中最大的兩起地震規模達7.3，另有2起規模達7.1，造成85人死亡、200人重傷、1000多人輕傷。

▲花東縱谷是地震頻繁區域。（示意圖／縱管處提供）



◎1941/12/17：中埔地震（規模7.1）

嘉義中埔附近發生規模7.1的強烈地震，共造成360人死亡、194人重傷、535人輕傷、1人失蹤，住家全倒4481戶、半倒6787戶，災情慘重。

◎1935/4/21：新竹-台中烈震（規模7.1）

大安溪中游流域發生規模7.1的強烈災害地震，有感區域遍布台灣全島，更達福州、廈門，當年是台灣有史以來最嚴重的地震災害，此次地震伴隨有斷層、地裂、山崩、地陷、地鳴、噴砂與噴水等現象，造成3276人死亡、1萬7907人受傷。

◎1906/3/17：梅山地震（規模7.1）

嘉義縣民雄鄉與梅山鄉附近發生規模7.1的強烈災害地震，此地震造成最顯著的地變為梅山地震斷層，斷層可能延伸至新港以南，長達25公里。地震共造成1258人死亡，6769棟房屋全毀。

▲1906年梅山地震。（圖／取自中央氣象署網站）