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換機油都被車行說「該換輪胎」！　他擔心淪肥羊…網噴：沒提醒你才是爛老闆

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▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲輪胎太淺會影響抓地力，雨天騎車非常危險。非當事人。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃可昀／綜合報導

下雨天時常傳出機車打滑意外，除了地面濕滑等因素，最關鍵的就是胎紋深度。一名網友日前去換機油時，車行老闆提醒他「輪胎磨到安全線了」，必須及時更換才能確保安全，價格是一顆1200元，他聽到價位頓時倒退兩步，想不到換兩顆輪胎就要花2400元。

原PO在PTT表示，好像每次換機油都會被說要順便換輪胎，而且輪胎的價錢比他預期的還貴，是否其實還能再撐一段時間，只是老闆為了做生意才叫他換？

請繼續往下閱讀...

▲美國第2大「固鉑輪胎」重返台灣！3款新品公路越野全都顧。（圖／記者張慶輝攝）

▲胎紋深淺是否合格可以用10元硬幣測試。（示意圖／記者張慶輝攝）

網友表示，如果原PO覺得1200元的輪胎太貴，市面上也有更便宜的選擇，但無論要買貴的或便宜的，這筆費用絕對不能省，因為輪胎第一個就是關係到行車安全，「1200普普吧，看什麼胎」、「你也可以換800，比較爛的啊」、「臉去磨地板的時候就知道1200很便宜了」、「覺得貴可以多問幾家啊！」

其他人也指出，胎紋這是顯而易見的東西，自己也能判斷是否該更換了，老闆不會用輪胎來坑人，「我上次去換機油也被說要換輪胎，我才發現中間的胎紋都磨平了」、「磨到安全線不提醒你換，才是爛老闆吧」、「安全線你自己也可以看啊，他有沒有唬你自己判斷」、「輪胎最好判斷了，還怕人家黑你？」、「胎紋自己看得到，有沒有平一摸就知道。」

不少網友提到，「通常轉彎覺得稍微會滑就要換了」、「騎過白線會飄就該換了」，事實上，量測胎紋只需要一枚10元硬幣，將10元插入胎紋中，胎紋高過硬幣人像的領口，表示抓地力仍良好，如果低於硬幣人像的領口，代表胎紋磨損嚴重該換了。

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