新竹強風吹落8m路牌！騎士路過「瞬間爆頭」削骨慘死…驚悚畫面曝光

記者陳凱力、鄒鎮宇／新竹報導

新竹縣寶山鄉園區二路25日晚間突然一陣強風吹來，將鋼管路牌直接吹落，導致49歲陳姓男騎士當場頭部重創、頭骨削掉一塊身亡。警方表示，詳細路牌為何倒榻，還有待調查釐清。

後方行車紀錄器顯示，陳男騎車行經園區二路，到達317號時路牌都非常正常，沒想到當陳男抵達正下方時路牌突然掉落，連人帶車直接壓倒，後方的駕駛見狀立刻向左急轉，避免被路牌波及。

▲▼陳男其道路排下方時，恰巧被砸中。（圖／記者陳凱力翻攝）







警消表示，15日晚間7時20分獲報後，立刻派遣2車5人前往搶救，但該路牌高8公尺、管徑約為30公分、重達數百公斤，即使是空心也讓4名壯漢無法搬動，只能調派吊車將其吊起。

另外，救護人員第一時間抵達時，陳男已到臥在血泊之中，沒有生命跡象，雖然他有配戴安全帽，但路牌的重量配上瞬間力道，直接將頭部壓制變形、頭骨缺塊，送醫急救後仍回天乏術。

根據新竹氣象站表示，25日新竹地區風勢平均是4級，最大陣風也有達7級，平均每秒16公尺，快接近輕度颱風的風勢，肉眼可見路邊樹枝全身搖動，逆風行走困難。警方也初判，路牌有可能是因為風大而遭吹落，但詳細原因仍待後續釐清。

▼陳男頭部被打致變形，當場身亡。（圖／記者陳凱力翻攝）



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